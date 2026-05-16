雙北「雙市長、雙議長」輔選啟動 藍軍：全力幫李四川加油打氣

藍營雙北市長，今晚將首度合體，力挺新北市長參選人李四川，這也是李四川正式被徵召，確定代表藍白共同推薦的市長參選人之後，台北市長蔣萬安首度李四川同台，藍營表示，雙北聯防今啟動，加上「雙議長」，未來輔選會更加緊密。

國民黨台北市黨部主委、北市議長戴錫欽指出，雙北輔選開始啟動，也正好晚上新北這個活動，主要是蔣萬安、侯友宜兩位現任市長同台，再加上川伯，雙北市長在過去合作本來就比較緊密，加上李四川也在台北市當副市長，未來只會更加緊密合作。

戴錫欽指出，至於蔣萬安市長下一任的政見訴求，以及和新北未來加強緊密合作，蔣萬安和李四川一定會有更多彼此互相搭配、互相拉抬聲勢的一些活動。另外，這次雙北市議長都參加活動，因為活動地點在新北三重，也趁這個機會幫幫川伯加油打氣啊。