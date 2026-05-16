李四川提雙北共治 蘇巧慧：合作不等於共治

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天上午與新北市議員山田摩衣在板橋農村公園舉辦「衣起衝・就慧贏」座談會。針對國民黨新北市長參選人李四川近日提出「雙北共治」、打造30分鐘生活圈構想，蘇巧慧表示，城市之間應合作，但合作不等於共治，新北市應保有自己的主體性。

蘇巧慧表示，新北市周邊有台北、基隆、桃園、宜蘭等縣市，北北基桃宜本來就應該彼此合作，不過合作不代表共治。她認為，城市之間本來就是既競爭又合作，新北市應展現自己的特色與優勢，成為領先者，讓其他城市也看見新北做得好。

她說，未來的新北市長應以新北市為主體，具備獨立思考能力，並能與外界溝通互動，提出有策略、有新觀念的城市治理方向，爭取更多市民支持。

蘇巧慧也表示，未來會持續朝這個方向努力，並再次強調自己是「2026最適合的新北市長候選人」。