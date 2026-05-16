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萬安旋風首站新北市挺川伯 新北議長蔣根煌：雙北聯防是贏的策略

聯合報／ 記者王長鼎王慧瑛／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川（中）、新北市議長蔣根煌（右）今晚將出席網路政論節目「董事長開講」粉絲見面會，雙北首長、議長合體助攻川伯。圖為昨天新莊區黨部座談會上，李四川、蔣根煌及議員蔡健棠相互打氣。記者葉信菉／攝影
國民黨新北市長參選人李四川（中）、新北市議長蔣根煌（右）今晚將出席網路政論節目「董事長開講」粉絲見面會，雙北首長、議長合體助攻川伯。圖為昨天新莊區黨部座談會上，李四川、蔣根煌及議員蔡健棠相互打氣。記者葉信菉／攝影

美麗島電子報董事長吳子嘉主持的網路政論節目「董事長開講」，今晚到新北三重體育館辦粉絲見面會，大咖雲集，也像是新北市長參選人李四川的應援大會。台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜，及台北市議長戴錫欽、新北市議長蔣根煌都到場，蔣根煌說，雙北共治是李四川選戰主旋律，雙北聯防是贏的策略，蔣萬安能量能外溢到新北，加上李四川有雙北服務經驗，2026這一役，雙北將緊密合作抗綠。

2026九合一選舉

雙北是共同生活圈，選戰議題上也有連動、共伴效應。蔣根煌說，「董事長開講」今晚主持人預計會有吳子嘉、徐巧芯、馬千惠，製作團隊來邀約時，那時民進黨台北市長參選人沈伯洋還沒正式出場，今晚雙北要角合體除了為川伯助攻外，也展現藍軍北台灣聯防氣勢。

李四川3月投入選戰以來，與基層交流、受訪時，常談及「雙北共治」願景。他今晚演講方向將主打「帶動淡水河『兩岸』共榮，讓新北繼續向上發展。」李四川將暢談以42年工程與市政經驗，談若能當選新北市長，將與台北市長蔣萬安緊密合作，強化兩市交通建設、打通任督二脈，讓雙北從「一日生活圈」升級為「30分鐘都會生活圈」。

淡江大橋5月12日通車，李四川近期受訪便談到會持續推動輕軌建設，串聯淡水、八里、林口，未來還可串接到桃園捷運，節省民眾交通成本及時間，也承諾當選後一定會蓋蘆社大橋，除了可進一步串聯雙北交通、減緩塞車的現象，未來交通路網還可從北士科連結到蘆洲五股、串聯板橋土城，打造雙北的AI產業鏈。

李四川將強調，決定參選新北市長，是因為要推動新北繼續向上發展，未來如果台北市長是蔣萬安、新北市長是李四川，彼此已有密切的共事經驗，一定可以繼續推動兩市共治，強化兩地之間的交通建設、減少民眾通勤時間，讓雙北生活圈提升為30分鐘都會生活圈。

國民黨新北市議會黨團書記長、新北市議員陳儀君表示，她認為這次雙北市長、議長首度同台為李四川站台，最重要的意義就是展現藍軍在雙北治理經驗與城市合作上的整合力量，雙北本來就是共同生活圈，未來無論交通捷運路網更完善，AI運用於城市治理，敬老卡悠遊卡化、公私立國中小免費營養午餐、都市更新等等很多議題都需要跨縣市協調。

陳儀君說，李四川過去擔任副市長在雙北重大建設推動上，累積非常完整的行政經驗，因此大家願意站出來支持，也代表對他能力與執行力的肯定。

她表示，未來更期待的不只是選舉上的合作，更是雙北共同治理、共同發展，讓市民真正感受到城市進步與區域整合的成果。

國民黨新北市長參選人李四川（左）、新北市議長蔣根煌（右）今晚都會出席網路政論節目「董事長開講」粉絲見面會，雙北首長、議長合體助攻川伯。圖為昨天新莊區黨部座談會上，李四川、蔣根煌在會議間交談。記者葉信菉／攝影
國民黨新北市長參選人李四川（左）、新北市議長蔣根煌（右）今晚都會出席網路政論節目「董事長開講」粉絲見面會，雙北首長、議長合體助攻川伯。圖為昨天新莊區黨部座談會上，李四川、蔣根煌在會議間交談。記者葉信菉／攝影

新北市議員陳儀君指出，這次雙北市長、議長首度同台為國民黨新北市長參選人李四川站台，最重要的意義就是展現藍軍在雙北治理經驗與城市合作上的整合力量。圖／陳儀君提供
新北市議員陳儀君指出，這次雙北市長、議長首度同台為國民黨新北市長參選人李四川站台，最重要的意義就是展現藍軍在雙北治理經驗與城市合作上的整合力量。圖／陳儀君提供

戴錫欽 蔣根煌 李四川 2026九合一選舉

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