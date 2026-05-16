蔣萬安今晚站台力挺李四川 藍軍新北市黨部主委黃志雄：合作共贏

藍營雙北市長、議長首度合體挺川伯，展現藍軍雙北整合啟動聯防，國民黨新北市黨部主委黃志雄表示，李四川曾任台北市及新北市副市長，雙北市長合體力挺，於情於理都是一定會的，更樂見黨內如此團結，且雙北議長也站台輔選，支持力道一定會更強大。

他說，雙北不僅是生活共同圈，在交通、生活、建設等各方面更是緊密結合在一起，尤其在政策層面上，將雙北整合連結在一起，像輝達即將落腳在資源豐富的台北市，而新北市人口眾多，如果李四川當選新北市長，雙北可以合作聯手共同打造一個AI科技城市，開拓一個合作共贏的未來，相信更能吸引更多選民的支持。