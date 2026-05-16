【即時短評】蔣萬安升級首都之戰「直球對決」賴清德 點燃全國戰火

賴清德總統為捧自家市長參選人沈伯洋，不惜助拳重批北市未做好領頭羊角色，蔣萬安昨迎擊「總統級挑戰」，連環轟民進黨執政「沒端出一項牛肉」，展現「直球對決」氣勢，下至側翼上至總統，只要是對市府的惡意攻擊，統統逐一回擊，把戰火外溢到中央施政範圍，蔣萬安也預告這場首都之戰將點燃全國戰火。

蔣萬安昨到議會專案報告並備詢，原本定為北士科、社宅與交通政策，但現場攻防已超越市政層次，濃濃的首都選戰煙硝味，綠營主攻鼠患、針孔危機，藍營也非等閒之輩，不滿賴清德日前徵召沈伯洋時批評北市，儼然「作球」給蔣萬安回擊，蔣萬安也強力殺球，不容市府同仁努力被總統抹煞。

當賴清德還在談論沈伯洋抽象的「生態系治理」、「社會工程師」，蔣萬安用具體施政喚起市民認知，強調市政推動和中央息息相關，當中央在育兒減工時不減薪、「生生喝鮮奶」政策上猶豫不決，或堅決不做，北市挺身而出扛起責任自己來做，正是對賴清德最有力的回擊。

最令蔣萬安不服氣的是，賴清德以總統之尊，卻誣指台北沒替台灣加分，但蔣萬安與前副市長李四川排除萬難，成功讓輝達海外首座總部落腳北士科，更帶領台北市榮獲世界級的「李光耀城市獎」等，難道不是讓北市躍升世界級舞台？

賴清德想吹捧沈伯洋，卻被反打臉，忽視台北的國際成就，形同在幫沈伯洋倒忙，就像沈伯洋要辦國際「無限城論壇」，卻不知蔣市府早已辦過巴黎、東京和紐約等城市交流。

選戰才剛要開始，蔣萬安已定調「以政績對抗口水」，且沈伯洋連日攻雙城論壇，蔣市府回擊的力道也與日俱增，昨更直接要沈對汙指雙城論壇是滲透破口道歉。

蔣萬安從市政防衛到砲轟中央執政，不只是捍衛市政，更意謂年底縣市長選舉，也要做藍營領頭羊，今天也將與新北市長參選人李四川同框參加活動展開雙北聯防，「萬安旋風」主動進攻、直球對決，將是這場選戰主旋律。