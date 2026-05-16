蘇巧慧「廣結善緣」策略！整合各派系蓄勢進擊 小雞讚：母雞節奏感強

新北之戰加溫，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天上午、下午、晚上各安排與議員參選人合體造勢場，前進板橋、新店、中和，綠營力拚翻轉全台最大城市，蘇巧慧用廣結善緣策略凝聚各派系力量，展現全黨團結迎戰2026企圖心。

蘇身兼民進黨新北市黨部主委，議員黨內初選提名過程，蘇系適度讓利，證明自己是公平無私的新北隊長，競選幹部也納入英系、湧言會成員。綠營人士觀察「新北各派系在2026市長這一局算團結，母雞夠強，小雞的票也會拉高，為了求勝，必須一致對外」，街頭看板、政見文宣早已高度綁定。

「小雞需要節奏感強的母雞。」中和選區參選人、親賴系統的張志豪談到，蘇巧慧去年11月就被提名，起步早布局深，很早即提出六大福利政見等願景，36名議員參選人小雞可幫忙宣講、添柴火，母雞帶小雞陸空作戰、合縱連橫自然能產生外溢效果，在這局勢氛圍下，各派系小雞勢必要緊跟母雞。

4月底，蘇巧慧競選辦公室與民進黨新北市黨部共開「擴大決策會議」，民進黨副秘書長何博文、新北綠營議員及黨務團隊、競選幹部等人出席。會後競辦總幹事、立委吳秉叡公布競選組織架構，宣布組織群召集人是立委張宏陸，文宣群召集人是立委林楚茵，政策群召集人是前立委羅致政。張宏陸是嫡系核心，林楚茵是湧言會，羅致政屬英系人馬，展現跨派系陣容。

有人質疑為何缺正國會，聯想到前立委余天2024年4月宣布參選新北市黨部主委，與蘇巧慧展開競爭，蘇系與正國會在黨部主委之爭曾有火花。後來余天考量大局與和諧宣布退選，蘇巧慧當選主委，今年4月黨部主委改選，蘇同額選舉順利連任。

蘇巧慧核心幕僚強調，蘇巧慧和正國會互動、溝通順暢，蘇和新北議員參選人合辦地方造勢首場是卓冠廷打頭陣，卓是正國會指標人物，今天辦造勢的山田摩衣、陳乃瑜也是正國會；晚間到中和選區、偕親賴系統的張志豪合體出擊，這也是中和首場。

「蘇巧慧有跳脫派系框架，努力扮演桶箍角色。」一名綠營資深議員說，派系之間難免有親疏，蘇巧慧有試圖淡化蘇系色彩，積極與各派系互動，同時擔任市黨部主委及選戰母雞角色，促成「蘇、英、新、湧」跨派系結盟，建立聯合競選架構，整合黨內各路人馬力拚勝選。

同黨議員在同選區難免有競合關係，易產生小疙瘩，去年10月，民進黨議員張維倩不滿同黨同選區議員張嘉玲在她父親告別式上對來賓一一握手、寒暄，質疑將告別式淪為政治作秀、拉攏人脈場合，雙方衝突檯面化。張維倩是蘇系議員，張嘉玲是英系，蘇巧慧從中調停這件事，讓紛爭止住，避免惡意加深。

蘇系是蘇巧慧的政治根基，競選團隊倚重蘇系戰將，立委吳秉叡任總幹事，立委張宏陸負責組織群操盤，要強化基層動員與陸戰實力。新潮流與蘇系也長期保持良性互動，雙方默契互信不錯。

新北英系要角、前立委羅致政出任蘇巧慧競辦政策群召集人，負責擘畫市政藍圖。競選團隊也納入湧言會代表，立委林楚茵擔任文宣群召集人，負責強化媒體操作及空戰議題攻防。

核心幕僚分析，蘇巧慧是民代出身，懂得和群眾博感情，唱歌、說故事能發揮得游刃有餘，對手李四川2018年離開新北，基層1、2年沒跑就容易脫節，更何況已離開新北快8年，這部分是蘇巧慧的優勢，母雞個人魅力能和議員參選人相互加分。距投票還有5個多月，蘇與各派系融合程度只會更深。

蘇巧慧的競選團隊展現跨派系陣容，整合黨內各路人馬力拚勝選。記者胡經周／攝影