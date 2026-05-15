樹林座談會湧入600人 蘇巧慧喊話讓樹林出市長：走向下一個10年

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今晚出席「慧做事 拚未來」樹林基層座談會，和同黨市議員參選人高乃芸同場，現場湧入 600人齊聲高喊「凍蒜」，氣氛熱烈。蘇巧慧說，已準備好要帶新北走向更進步的新世代，「讓樹林出市長，走向下一個10年。」

蘇巧慧感謝這10年來樹林鄉親的信任與栽培，也說自己為樹林爭取到大漢溪堤外便道、捷運萬大樹林線、台65線增設新莊第二南下出口匝道、樹德安居社會住宅等多項重大建設，用實質政績回饋地方。

蘇巧慧表示，今年初陸續推出「六大福利政見」及「四大青年政見」，都獲得民眾一致好評，不但新北市政府提前實現她所提出的「學童免費營養午餐」，連對手也跟進提出「敬老卡擴大使用範圍」，代表她所提出的政見負責且可行。今天適逢國際家庭日，也進一步提出「三大家庭照顧政見」，不只支持職業照顧者，更進一步照顧長輩與小孩，為所有新北家庭注入活力與安心。

蘇巧慧說，10年來她努力向中央爭取資源建設樹林，不只推動多所學校翻新、興建天幕球場、社會住宅，成功推動大漢溪堤外便道，鶯歌、樹林到三重只要30分鐘，爭取由中央全額負擔9.8億經費興建台65線增設新莊第二南下出口匝道，紓解南新莊、樹林地區逾40萬人的通勤壓力。

她也向行政院成功爭取核定捷運萬大樹林線二期追加預算至總經費770億元，確保這條地方引頸期盼的捷運能順利推動。蘇巧慧強調，這些建設的落實就是最好的證明，「選對人真的會不一樣。」

蘇巧慧強調，樹林有百年山佳車站與樹林調車場，若能有效串聯在地鐵道資源，樹林極具潛力成為台灣鐵道文化的指標亮點，帶動觀光產業。她感謝六成樹林鄉親支持她，證明大家認同她是能用新觀念解決老問題、具有執行力的首長人選，未來她一定不負眾望，帶領樹林、新北繼續前進，也拜託支持者讓最在地、擁有諮商心理師與教師雙專業的高乃芸進入議會服務。

高乃芸表示，過去她在擔任國小老師期間，幫助過許多家庭，未來也將秉持同樣的服務態度，在地方、議會幫助更多家庭。高乃芸說，她和蘇巧慧都是「樹林女兒」，懇請大家給新世代一個機會，讓蘇巧慧在市政府、高乃芸在市議會，一同為更好的樹林、土城、三峽、鶯歌打拚，讓新北發展更好。

新北市長參選人蘇巧慧今晚出席「慧做事 拚未來」樹林座談會，現場湧入 600人，齊聲高喊「凍蒜」，氣氛十分熱烈。記者王長鼎／翻攝

新北市長參選人蘇巧慧今晚出席「慧做事 拚未來」樹林座談會，現場湧入 600人，齊聲高喊「凍蒜」，氣氛十分熱烈。圖／蘇巧慧競選辦公室提供

新北市長參選人蘇巧慧今晚出席「慧做事 拚未來」樹林座談會，現場湧入 600人，齊聲高喊「凍蒜」，氣氛十分熱烈。圖／蘇巧慧競選辦公室提供