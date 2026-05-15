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中選會空轉6個月終於開會 九合一候選人財產申報系統8月27日上線

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
中選會新任主委游盈隆今主持中選會委員會議，針對年底將舉行的地方公職人員選舉相關事務討論。圖／聯合報系資料照
中選會新任主委游盈隆今主持中選會委員會議，針對年底將舉行的地方公職人員選舉相關事務討論。圖／聯合報系資料照

中選會今召開睽違已久的委員會議，由新上任中選會主委游盈隆主持，會中討論年底將舉行的地方公職人員選舉相關事務，同時審議決定今年地方公職選舉候選人保證金訂定前應先召開公聽會，聆聽各界意見，並審議通過公職候選人財產申報系統於8月27日發布候選人登記公告當日正式上線。

2026九合一選舉

游盈隆表示，今天是主委上任以來召開的第一次委員會議，社會高度矚目，6個月未召開的委員會議得以順利舉行，距離今年九合一地方選舉投票日已不到6個半月，必須與時間賽跑，希望在委員協助之下，年底九合一大選能順利過關，為中選會再創佳績。

依中央選舉委員會組織法規定，本會委員會議每月舉行一次，必要時得召開臨時會議，均由主任委員召集主持。包括選舉、罷免及公民投票相關選務事項法規之制定、修正及廢止，各項選舉、罷免及公民投票公告事項，違法裁罰案件及重大爭議案件處理等，均須經委員會議決議。

游盈隆強調，之前因為委員人數不足，已有6個月未召開委員會議，今日委員會議順利處理相關追認或討論案，在今日會議中經本會委員集思廣益，充分討論，委員會議的決策反映多元意見，讓決策更周延、更成熟。

此次委員會議審議決定今年地方公職選舉候選人保證金訂定前應先召開公聽會，聆聽各界意見，並審議通過公職候選人財產申報系統於今年8月27日發布候選人登記公告當日正式上線，以利候選人辦理財產申報作業。

依公職人員財產申報法第2條規定，縣（市）級以上公職之候選人應於申請候選人登記時申報財產。另公職人員選舉罷免法施行細則第15條規定，直轄市議員、直轄市長、縣（市）議員、縣（市）長選舉候選人申請登記時，應檢附候選人財產申報表，如未依規定繳交候選人財產申報表，為表件不合規定，不予受理。

公職候選人財產申報系統上線後，縣（市）級以上候選人可使用自然人憑證於該系統申報財產，並將財產申報表列印出來後，於申請候選人登記時，併同其他表件，繳交予受理登記的選舉委員會。另外，候選人如不使用該系統，也可循往例以人工書寫方式，填寫財產申報表繳交。

2026九合一選舉 中選會 游盈隆

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