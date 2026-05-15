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鍾東錦當最強母雞 國民黨苗縣鄉鎮市長、縣議員黨內提名21人完成登記
國民黨苗栗縣鄉鎮市長及縣議員黨內提名登記今天完成，其中鄉鎮市長有8人登記，縣議員有13人登記。苗栗縣黨部強調，黨員登記展現團結一致全力爭取勝選的堅定決心，在縣長鍾東錦這位「超級強大母雞」帶領下，必能贏得勝選。
2026九合一選舉
苗栗縣黨部主委、縣議長李文斌呼籲所有支持者在鍾縣長的帶領下，團結一致，踴躍支持國民黨提名的鄉鎮市長及縣議員參選人，讓優秀的人才進入地方議會與鄉鎮市公所，共同推動苗栗建設，開創更美好未來，國民黨將持續堅守在地服務精神，結合所有力量爭取鄉親最大認同， 力拚在這次選舉中獲得全面勝利。
苗栗縣黨部統計，鄉鎮市長共8人登記，包括苗栗市余文忠、頭份市徐功凡、西湖鄉古秋雲，銅鑼鄉黃芳椿、李瑞廷、林九炲3人，三義鄉徐文達、鄭淑如2人。
縣議員共有13人登記，分別是第一選區鄭碧玉、曾美露、孫素娥、張志宇、楊明燁、黃萬盛；第二選區黎尚安；第四選區李文斌、廖秀紅、林寶珠；第五選區張淑芬、鄭聚然；第八選區劉美蘭。
縣議員登記除黃萬盛，其餘12人都是現任議員並爭取連任。
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