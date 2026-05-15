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競爭激烈！國民黨竹縣提名 2議員選區超額、3鄉鎮長須協調

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
國民黨新竹縣黨部辦理2026年地方選舉黨內提名登記，今天登記結束。圖／本報資料照片。
國民黨新竹縣黨部辦理2026年地方選舉黨內提名登記，今天登記結束。圖／本報資料照片。

國民黨新竹縣黨部辦理2026年地方選舉黨內提名登記，今天登記結束，其中兩個選區的議員登記人數超過席次配置，以及3個鄉鎮有2位登記鄉鎮長，黨部回應，預計將先黨內協調出合適人選，若各選區有競爭且無法協調，縣黨部也規畫在6月27日將統一舉行黨員投票一較高下。

2026九合一選舉

縣議員部分，竹北、新豐、湖口、竹東五峰等選區登記踴躍，其中湖口（第四選區）共有戴翊如、甄克堅、陳栢誠、吳菊花及賴寶鈺5人登記；竹東五峰（第九選區）則有黃豪杰、羅俊傑、彭余美玲及上官秋燕4人登記，競爭激烈。

關西（第五選區）由徐瑜新、羅仕琦2人登記，兩人都是現任的黨籍議員，因本屆關西選區少一席，因此黨內勢必面臨整合。北埔峨眉（第十一選區）則有莊明增、王辰翔2人登記，同樣形成競爭態勢。

竹北（第一選區）登記者為陳凱榮、王炳漢；竹北（第二選區）則有蔡志環、杜文中及戴佩如。新豐（第三選區）由徐源發、張以聖登記；新埔（第六選區）范曰富；橫山尖石（第七選區）張良印；芎林（第八選區）黃正彪；寶山（第十選區）邱坤桶；平地原住民（第十二選區）林秉君；尖石鄉山地原住民（第十三選區）曾國大完成登記。

鄉鎮市長部分，多數選區呈現單一人選態勢，包括湖口鄉吳淑君、新豐鄉鄭旭凱、關西鎮劉德樑、芎林鄉陳星宏、竹東鎮范國威、北埔鄉徐鏡明、寶山鄉邱振瑋、五峰鄉秋維書及尖石鄉劉建民等人登記。

不過，新埔鎮長有陳英樓、楊興和2人登記；橫山鄉長則由古鋓明、朱陳源角逐；峨眉鄉長也有温修汝、江寧增2人登記，也需協調出1人參選。

國民黨新竹縣黨部表示，若同一選區協調未果，後續將依黨內機制辦理整合程序，也規畫在6月27日將統一舉行黨員投票一較高下，力拚在選戰正式開打前完成提名布局。

議員 2026九合一選舉 新竹縣選舉

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