網友惡意抹黑涉貪遭起訴 吳宗憲限期下架道歉、宜蘭檢方要查

社群平台Threads近日出現帳號，以移花接木手法，散布「宜蘭縣長參選人吳宗憲涉貪遭起訴」，吳怒斥是抹黑、選舉奧步，今天限期一周內下架並道歉，否則提告妨害名譽；宜蘭檢方今天表示，已分案由檢察官指揮偵辦。

有網友貼文，以大字寫出「吳宗憲慘了，涉貪逾1455萬遭起訴」等內容，評論「會涉貪的人還想當宜蘭縣長，當立委就涉貪這麼多了，當了縣長還得了，涉貪更多和林姿妙一樣」。

吳宗憲競選辦公室發言人鄭皓文昨天怒批是不實言論，遭起訴的是前民進黨籍桃園市議員吳宗憲，與參選宜蘭縣長的吳宗憲僅「同名同姓」，卻有人刻意移花接木，誤導網友；吳宗憲今天也聲明，這是張冠李戴、惡意造謠，相關案件與他完全無關。

吳表示，選舉可以競爭，但不能造謠抹黑，此事嚴重損害他的名譽，競選團隊已完成蒐證，要求發文者一周內下架不實貼文並公開道歉，否則將提告妨害名譽。

宜蘭地檢署表示，已接獲法務部調查局台北市調查處資通安全科情資，分案由檢察官指揮偵辦，以維護選舉公正性。

社群平台Threads出現帳號，惡意散布「宜蘭縣長參選人吳宗憲涉貪遭起訴」的不實言論，吳要求下架道歉否則提告，宜蘭檢方已分案偵辦。圖／吳宗憲競辦提供