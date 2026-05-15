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【重磅快評】南方崛起迴力鏢 賴瑞隆還韓國瑜公道？

聯合報／ 主筆室
民進黨高雄市長參選人賴瑞隆12日舉行記者會，公布競選主視覺以「南方崛起，邁向國際」為主題。圖／中央社
民進黨高雄市長參選人賴瑞隆12日舉行記者會，公布競選主視覺以「南方崛起，邁向國際」為主題。圖／中央社

不讓民進黨台北市長參選沈伯洋專美於前，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆日前發表「南方崛起」競選主軸也引發議論，藍營吐槽宛如複製貼上2018年高雄市長韓國瑜就職典禮的主題「鰲躍龍翔、南方崛起」；綠營急忙辯稱，民進黨高雄市前市長謝長廷、陳菊早就喊過南方崛起。此話一出驚醒夢中人，民進黨在高雄執政近30年，原來至今還在南方崛起。

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「南方崛起」猶如一道政治迴力標，不僅獲得藍綠高雄市長參選人的青睞，韓國瑜當年飽受綠營羞辱的待遇，似乎都迴向到賴瑞隆身上。

自從黨內初選期間爆發兒子霸凌爭議後，賴瑞隆就變身熱門的網路迷因哏，尤其他在記者會上嚎哭道歉的畫面，多次被網友二創KUSO；賴瑞隆扭腰熱舞、與綠委王義川跑百米，甚至「選對的人，走對的路」海報誤置成「選對的人，走對的人」，都被網友拿凹凸鏡放大奚落，任何失言或失誤都可能被無限放大。

當年韓國瑜參選遭綠營側翼諷刺「空洞、草包」，如今賴瑞隆也被反噬，韓流當時動輒得咎的處境，新潮流一定感同身受。如果韓國瑜當年言行被放大檢視，賴瑞隆當然也該受到同樣標準的挑戰，否則就不是迴力鏢、而是雙標，證明只有賴瑞隆能還韓國瑜公道。

值得玩味的是，沈伯洋表態參選台北市長後，台北市突然鼠滿為患；但高雄市也曾歷經漢他病毒疫情，近半年滅鼠藥投放量甚至高於台北兩倍，綠營卻明顯「重北輕南」，彷彿「台北They care，高雄Who cares？」韓國瑜競選期間的「We care高雄」發起人尹立搖身一變成為民進黨高雄市議員參選人，難怪「當年care國瑜、如今毫不care瑞隆」。

賴瑞隆自詡為「最強第四棒」，競選口號「信賴高雄、邁向新局」，背後結合賴清德、陳其邁與新潮流等綠營執政資源。當選戰主軸仍重複「南方崛起」等熟悉語彙時，卻讓外界質疑，民進黨在高雄長期執政後，是否已陷入口號循環，高雄彷彿陷入「無限輪迴城市」，沈伯洋沒做到的「無限城」，賴瑞隆已提前實現。

綠營駁斥，謝長廷、陳菊就曾訴求南方崛起，這並非韓國瑜專屬口號，還倒打國民黨高雄市長參選人柯志恩喊出「有志一同」才是常見公共語彙。這種辯解其實凸顯民進黨在高雄長期執政的困境，城市轉型難以突破，卻把問題丟給對手，市政問題用政治解決，其實癥結不在柯志恩，而在賴瑞隆。

高雄是民進黨傳統鐵票區，掘地三尺綠油油，但高雄市民多年來仍不斷輪迴在青年低薪、人口外流、產業升級與城市安全等老問題，賴瑞隆若只是再次借用熟悉詞彙包裝選戰，只會讓選民感受到更多的政治既視感。

「南方崛起」引發關注，不只是因為口號重複，而是高雄市民對未來的期待已經改變，當城市發展進入半導體、AI、淨零與人口競爭的新階段，選民不想再聽老調重談，而是更吸睛的治理藍圖。

對賴瑞隆而言，核心的問題從來不是口號像不像韓國瑜；而是如何證明，民進黨長期執政後，高雄還能提出新的答案。

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