時代力量推返鄉素人參戰 雲林第一選區已有18人搶10席激戰

2026九合一選舉11月28日投票，時代力量黨主席王婉諭今宣布提名北漂返鄉的26歲中學教師廖昶淳投入雲林縣第一選區（斗六、莿桐、林內）下屆縣議員選舉，第一選區議員共有10席，已有7人將角逐連任，表態挑戰者現已有11人，是雲林縣激戰選區。

廖昶淳今在父母、時代力量黨主席王婉諭等人陪同下，宣布代表時代力量參選第一選區（斗六市、林內鄉及莿桐鄉）議員，他老家在二崙鄉，台灣師範大學地理系畢業後，曾當過高中地理老師、政府專案經理。

廖昶淳表示，他雖是政治素人，13歲那年他就跟著從事國道收費員工作的父親走上街頭，參與收費員的抗爭，就讀斗六高中時在社團接觸更多公共議題探討，此次地方長輩勸進，鼓勵有理想、沒背景的年輕人出來改變雲林政壇，他思考後決定返鄉參選。

他承諾將用地理系的訓練與教師的細心，檢視雲林縣政的每一個角落，不缺席每一次質詢，並嚴格把關縣府編列的每一筆預算，杜絕不合理的舖張浪費，守住鄉親辛苦納稅的血汗錢。

王婉諭表示，廖昶淳來自勞工家庭，最了解基層老百姓的生活，一定能把鄉親的聲音帶進雲林縣議會，相信他會用年輕人的思維、扎實的實務經驗，為雲林的政治環境帶來正向的改變。

雲林第一選區應選10席，現任鍾明馨、陳永修、曾博鴻、黃勝志、江文登、林岳璋及陳芳盈等7人將角逐連任，有意參選的人還有林靖冠、張光儀、許百芳、林群力、廖郁賢、王峻毅、黃釋瑩、林聖智、楊朝祈、邱世文及廖昶淳，18人搶10席，被視為雲林超級戰區。

時代力量黨主席王婉諭（左）今宣布提名北漂返鄉的26歲中學教師廖昶淳（中）投入雲林縣第一選區（斗六、莿桐、林內）下屆縣議員選舉。記者陳雅玲／攝影