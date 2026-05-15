快訊

愛玩免費手遊！7旬婦誤踩課金陷阱 手機付款設定方式害她狂噴3萬

為了習近平？川習會北京落幕 川普一反常態「做到這件事」

擎天崗野戰被鏡頭君直播 半夜誰發現的？43人同步觀看可能原因曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

時代力量推返鄉素人參戰 雲林第一選區已有18人搶10席激戰

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
時代力量黨主席王婉諭今宣布提名北漂返鄉的26歲中學教師廖昶淳（如圖）投入雲林縣第一選區（斗六、莿桐、林內）下屆縣議員選舉。記者陳雅玲／攝影
時代力量黨主席王婉諭今宣布提名北漂返鄉的26歲中學教師廖昶淳（如圖）投入雲林縣第一選區（斗六、莿桐、林內）下屆縣議員選舉。記者陳雅玲／攝影

2026九合一選舉11月28日投票，時代力量黨主席王婉諭今宣布提名北漂返鄉的26歲中學教師廖昶淳投入雲林縣第一選區（斗六、莿桐、林內）下屆縣議員選舉，第一選區議員共有10席，已有7人將角逐連任，表態挑戰者現已有11人，是雲林縣激戰選區。

2026九合一選舉

廖昶淳今在父母、時代力量黨主席王婉諭等人陪同下，宣布代表時代力量參選第一選區（斗六市、林內鄉及莿桐鄉）議員，他老家在二崙鄉，台灣師範大學地理系畢業後，曾當過高中地理老師、政府專案經理。

廖昶淳表示，他雖是政治素人，13歲那年他就跟著從事國道收費員工作的父親走上街頭，參與收費員的抗爭，就讀斗六高中時在社團接觸更多公共議題探討，此次地方長輩勸進，鼓勵有理想、沒背景的年輕人出來改變雲林政壇，他思考後決定返鄉參選。

他承諾將用地理系的訓練與教師的細心，檢視雲林縣政的每一個角落，不缺席每一次質詢，並嚴格把關縣府編列的每一筆預算，杜絕不合理的舖張浪費，守住鄉親辛苦納稅的血汗錢。

王婉諭表示，廖昶淳來自勞工家庭，最了解基層老百姓的生活，一定能把鄉親的聲音帶進雲林縣議會，相信他會用年輕人的思維、扎實的實務經驗，為雲林的政治環境帶來正向的改變。

雲林第一選區應選10席，現任鍾明馨、陳永修、曾博鴻、黃勝志、江文登、林岳璋及陳芳盈等7人將角逐連任，有意參選的人還有林靖冠、張光儀、許百芳、林群力、廖郁賢、王峻毅、黃釋瑩、林聖智、楊朝祈、邱世文及廖昶淳，18人搶10席，被視為雲林超級戰區。

時代力量黨主席王婉諭（左）今宣布提名北漂返鄉的26歲中學教師廖昶淳（中）投入雲林縣第一選區（斗六、莿桐、林內）下屆縣議員選舉。記者陳雅玲／攝影
時代力量黨主席王婉諭（左）今宣布提名北漂返鄉的26歲中學教師廖昶淳（中）投入雲林縣第一選區（斗六、莿桐、林內）下屆縣議員選舉。記者陳雅玲／攝影

時代力量黨主席王婉諭（後排右七）今宣布提名北漂返鄉的26歲中學教師廖昶淳（後排右五）投入雲林縣第一選區（斗六、莿桐、林內）下屆縣議員選舉。記者陳雅玲／攝影
時代力量黨主席王婉諭（後排右七）今宣布提名北漂返鄉的26歲中學教師廖昶淳（後排右五）投入雲林縣第一選區（斗六、莿桐、林內）下屆縣議員選舉。記者陳雅玲／攝影

2026九合一選舉 時代力量 議員

延伸閱讀

整理包／2026縣市長選舉藍綠白戰將點名 哪些縣市已拍板人選？

雲林縣環保局將搬新家至虎尾 打造3.8公頃大樓綠林複合辦公園區

彰化縣長選情 魏平政：沒人需為敗選負責

台東縣長選情升溫 吳秀華、陳瑩看板戰開打火藥味濃

相關新聞

【重磅快評】黑熊上菜 沈伯洋是蔣萬安頭號助選員？

綠委沈伯洋獲徵召參選台北市長，端出第一道菜是停辦台北上海雙城論壇，認為「沒效益」，總統賴清德為他書背書，公開讚揚沈版的「無限城市論壇」。台北市長蔣萬安今天反擊，質問對手難道要封殺兩岸間僅存的官方溝通管道？雙方日後肯定為此議題鏖戰不休，但沈伯洋不做功課，儼然已成蔣萬安的頭號助選員。

嗆魏平政 謝衣鳯：曾脫黨參選的人 不應替我回答這題

國民黨彰化縣長徵召提名前考紀會主委魏平政遭基層反彈，縣黨部主委蕭景田今稱，提名過程曾多次向國民黨立委謝衣鳯請益、拜會，魏平政也說不相信謝衣鳯會脫黨參選。謝衣鳯今說，自己早已「領便當」，是否脫黨參選，不應該由魏平政、曾經脫黨參選過的人替她回答。

時代力量推返鄉素人參戰 雲林第一選區已有18人搶10席激戰

2026九合一選舉11月28日投票，時代力量黨主席王婉諭今宣布提名北漂返鄉的26歲中學教師廖昶淳投入雲林縣第一選區（斗六、莿桐、林內）下屆縣議員選舉，第一選區議員共有10席，已有7人將角逐連任，表態挑戰者現已有11人，是雲林縣激戰選區。

李四川推雙北共治 蘇巧慧：雙北要合作不是共治

國民黨新北市長參選人李四川提出說要跟蔣萬安一起打造這雙北的30分鐘生活圈，並拋出「雙北共治」。民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天受訪表示，新北市是全國人口最多的城市「我們不是別人的細漢」，所以雙北既然是共同生活圈，其實兩個城市應該是要合作，而不是共治。

被指收割政績 蘇巧慧：本就是中央、地方一起努力

新北市議會國民黨團今天舉行記者會，批民進黨新北市長參選人蘇巧慧「只出嘴、不出錢」，包括鶯歌公八公園地下停車場及三鶯線隔音牆等重大建設都是在收割。蘇巧慧今天出席活動受訪表示，昨天在地的里長也已經說得很清楚，公八公園停車場這個建設是大家都期待的，也確實將來會為地方增加將近300個停車位，大家都非常的期待。所以地方建設其實就是中央、地方大家一起來努力，不用過多的口水，「我們繼續讓新北市一起更好」。

退伍軍人協會支持力挺 張啓楷：延續黃敏惠執政捍衛軍警消退休權益

「延續市長黃敏惠優質執政，堅定捍衛軍警消退休權益！」藍白陣營共推嘉義市長參選人、前立委張啓楷，上午受邀出席退伍軍人協會大會，向捍衛國家、堅守家園的退伍軍人前輩致敬，受到滿場會員熱烈支持。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。