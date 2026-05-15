李四川推雙北共治 蘇巧慧：雙北要合作不是共治

國民黨新北市長參選人李四川提出說要跟蔣萬安一起打造這雙北的30分鐘生活圈，並拋出「雙北共治」。民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天受訪表示，新北市是全國人口最多的城市「我們不是別人的細漢」，所以雙北既然是共同生活圈，其實兩個城市應該是要合作，而不是共治。

蘇巧慧說，以前SARS的時候，台北市自己沒有處理好，反而造成了台北縣的負擔，是台北縣來幫台北市收拾爛攤子。如果台北市的交通做得不好，那塞車回堵的就是我們新北市。如果台北市的鼠患處理不好，那其實新北市的環境也會大受影響。

蘇巧慧說，兩個城市之間希望的是要能以新北市為主體提出種種的政策，像她的團隊也經過非常縝密的研究，在各個地區針對大小細節，都希望能夠把政策認真研究好、做到位，讓每個區域都能夠是最漂亮、最展現自己特色，並且滿足對新北市自己需求的好政策。

蘇巧慧說，未來會以新北市為主體，在各個面向上提出更多的政見，爭取新北市民的認同，相信在這個新時代，市民會選擇一個以新北市為主體，能夠獨立思考，而且能夠論述，並且能夠說服市民、鼓動市民的熱情，大家一起為這個城市付出，而這樣新時代的新市長，蘇巧慧，就是這個人選。