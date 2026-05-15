快訊

愛玩免費手遊！7旬婦誤踩課金陷阱 手機付款設定方式害她狂噴3萬

為了習近平？川習會北京落幕 川普一反常態「做到這件事」

擎天崗野戰被鏡頭君直播 半夜誰發現的？43人同步觀看可能原因曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

李四川推雙北共治 蘇巧慧：雙北要合作不是共治

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天出席財團法人珍愛教育基金會「515國際家庭日 珍愛一家人」活動。記者葉德正／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天出席財團法人珍愛教育基金會「515國際家庭日 珍愛一家人」活動。記者葉德正／攝影

國民黨新北市長參選人李四川提出說要跟蔣萬安一起打造這雙北的30分鐘生活圈，並拋出「雙北共治」。民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天受訪表示，新北市是全國人口最多的城市「我們不是別人的細漢」，所以雙北既然是共同生活圈，其實兩個城市應該是要合作，而不是共治。

2026九合一選舉

蘇巧慧說，以前SARS的時候，台北市自己沒有處理好，反而造成了台北縣的負擔，是台北縣來幫台北市收拾爛攤子。如果台北市的交通做得不好，那塞車回堵的就是我們新北市。如果台北市的鼠患處理不好，那其實新北市的環境也會大受影響。

蘇巧慧說，兩個城市之間希望的是要能以新北市為主體提出種種的政策，像她的團隊也經過非常縝密的研究，在各個地區針對大小細節，都希望能夠把政策認真研究好、做到位，讓每個區域都能夠是最漂亮、最展現自己特色，並且滿足對新北市自己需求的好政策。

蘇巧慧說，未來會以新北市為主體，在各個面向上提出更多的政見，爭取新北市民的認同，相信在這個新時代，市民會選擇一個以新北市為主體，能夠獨立思考，而且能夠論述，並且能夠說服市民、鼓動市民的熱情，大家一起為這個城市付出，而這樣新時代的新市長，蘇巧慧，就是這個人選。

雙北 李四川 蘇巧慧 2026九合一選舉 新北市選舉

延伸閱讀

新北市長選戰 李四川談雙北共治 蘇巧慧開箱競辦

新北市長選戰為敬老卡政見交鋒 李四川：歡迎對方跟進

被指收割政績 蘇巧慧：本就是中央、地方一起努力

滯洪加分流北大特區治水有成 侯友宜：治水是重中之重

相關新聞

【重磅快評】黑熊上菜 沈伯洋是蔣萬安頭號助選員？

綠委沈伯洋獲徵召參選台北市長，端出第一道菜是停辦台北上海雙城論壇，認為「沒效益」，總統賴清德為他書背書，公開讚揚沈版的「無限城市論壇」。台北市長蔣萬安今天反擊，質問對手難道要封殺兩岸間僅存的官方溝通管道？雙方日後肯定為此議題鏖戰不休，但沈伯洋不做功課，儼然已成蔣萬安的頭號助選員。

嗆魏平政 謝衣鳯：曾脫黨參選的人 不應替我回答這題

國民黨彰化縣長徵召提名前考紀會主委魏平政遭基層反彈，縣黨部主委蕭景田今稱，提名過程曾多次向國民黨立委謝衣鳯請益、拜會，魏平政也說不相信謝衣鳯會脫黨參選。謝衣鳯今說，自己早已「領便當」，是否脫黨參選，不應該由魏平政、曾經脫黨參選過的人替她回答。

時代力量推返鄉素人參戰 雲林第一選區已有18人搶10席激戰

2026九合一選舉11月28日投票，時代力量黨主席王婉諭今宣布提名北漂返鄉的26歲中學教師廖昶淳投入雲林縣第一選區（斗六、莿桐、林內）下屆縣議員選舉，第一選區議員共有10席，已有7人將角逐連任，表態挑戰者現已有11人，是雲林縣激戰選區。

李四川推雙北共治 蘇巧慧：雙北要合作不是共治

國民黨新北市長參選人李四川提出說要跟蔣萬安一起打造這雙北的30分鐘生活圈，並拋出「雙北共治」。民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天受訪表示，新北市是全國人口最多的城市「我們不是別人的細漢」，所以雙北既然是共同生活圈，其實兩個城市應該是要合作，而不是共治。

被指收割政績 蘇巧慧：本就是中央、地方一起努力

新北市議會國民黨團今天舉行記者會，批民進黨新北市長參選人蘇巧慧「只出嘴、不出錢」，包括鶯歌公八公園地下停車場及三鶯線隔音牆等重大建設都是在收割。蘇巧慧今天出席活動受訪表示，昨天在地的里長也已經說得很清楚，公八公園停車場這個建設是大家都期待的，也確實將來會為地方增加將近300個停車位，大家都非常的期待。所以地方建設其實就是中央、地方大家一起來努力，不用過多的口水，「我們繼續讓新北市一起更好」。

退伍軍人協會支持力挺 張啓楷：延續黃敏惠執政捍衛軍警消退休權益

「延續市長黃敏惠優質執政，堅定捍衛軍警消退休權益！」藍白陣營共推嘉義市長參選人、前立委張啓楷，上午受邀出席退伍軍人協會大會，向捍衛國家、堅守家園的退伍軍人前輩致敬，受到滿場會員熱烈支持。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。