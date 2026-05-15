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退伍軍人協會支持力挺 張啓楷：延續黃敏惠執政捍衛軍警消退休權益

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
藍白陣營共推嘉義市長參選人、前立委張啓楷，上午受邀出席退伍軍人協會大會，向捍衛國家、堅守家園的退伍軍人前輩致敬，受到滿場會員熱烈支持。圖／張啓楷服務處提供
藍白陣營共推嘉義市長參選人、前立委張啓楷，上午受邀出席退伍軍人協會大會，向捍衛國家、堅守家園的退伍軍人前輩致敬，受到滿場會員熱烈支持。圖／張啓楷服務處提供

「延續市長黃敏惠優質執政，堅定捍衛軍警消退休權益！」藍白陣營共推嘉義市長參選人、前立委張啓楷，上午受邀出席退伍軍人協會大會，向捍衛國家、堅守家園的退伍軍人前輩致敬，受到滿場會員熱烈支持。

2026九合一選舉

張啓楷表示，軍人為國犧牲奉獻，政府更應負起責任，提供退伍軍人及其家眷所需的支援與保障。張啓楷表示，立委任內積極針對軍公教警消和廣大勞工權益大聲疾呼，包括軍人加薪、勞保改革。其中軍人加薪、退休警消人員所得替代率提高等法案三讀通過後卻遭賴政府惡意、違法賴帳不編列預算！張啓楷表示，日前與黨部及台北的律師友人，為退休警消啟動團體訴訟，展現說到做到的堅定決心。

張啓楷表示，將延續市長黃敏惠的優質施政成果，持續關注軍公教警消福利，並期盼2026藍白合作共創嘉義市的幸福未來。中華民國各級公教退休人員總會總會長胡敦富，日前藍白整合初選期間發表公開信，號召「唯一支持」張啓楷。期盼榮民、家眷共同協助爭取退伍軍人社團、後備指揮部等團體支持。目前唯有團結一致、凝聚共識才是力拚勝選重要關鍵。張啓楷強調，當選市長，將具體落實競選政見，透過經濟、社福、交通建設，推動嘉義市繁榮進步。

藍白陣營共推嘉義市長參選人、前立委張啓楷，上午受邀出席退伍軍人協會大會，向捍衛國家、堅守家園的退伍軍人前輩致敬，受到滿場會員熱烈支持。圖／張啓楷服務處提供
藍白陣營共推嘉義市長參選人、前立委張啓楷，上午受邀出席退伍軍人協會大會，向捍衛國家、堅守家園的退伍軍人前輩致敬，受到滿場會員熱烈支持。圖／張啓楷服務處提供

張啓楷 黃敏惠 退伍軍人 2026九合一選舉

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