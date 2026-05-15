影／直言「已領便當」 謝衣鳳：魏平政不該代我發言

未獲國民黨提名參選彰化縣長的謝衣鳳今天上午受訪時表示，自己「已領便當」，形同退出彰化縣長選戰，但不滿近來外界頻頻代替她或家人發言，甚至點名國民黨彰化縣長參選人魏平政不應對她的動向指手畫腳。

謝衣鳳上午在立法院國民黨團大會外接受媒體聯訪時表示，原本不打算再回應彰化縣長提名相關議題，但近來外界持續關注她是否可能脫黨參選，她認為相關問題不應由魏平政代為回答。

謝衣鳳更直言，「不應該由魏平政這位曾經脫黨參選過彰化縣長的人，替我回答。」言詞間明顯對相關發言表達不滿。彰化縣長選戰近期藍營整合話題不斷，也讓地方派系與黨內互動備受關注。