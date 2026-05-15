藍批蘇巧慧只出一張嘴不出錢 蘇辦回：建設中央地方一起努力

新北市長選戰一觸即發，新北市議會國民黨團今天舉行記者會，痛批民進黨新北市長參選人蘇巧慧「只出嘴、不出錢」，包括鶯歌公八公園地下停車場及三鶯線隔音牆等重大建設，皆由新北市府自行負擔或承擔大部分經費，中央補助遲未到位，批評蘇巧慧身為地方立委不出力幫忙爭取經費，只會收割地方建設。

新北市議員黃永昌則指出，鶯歌公八公園地下停車場案，中央遲遲未核定補助，最後由新北市府自行籌措經費興建，「新北出錢，巧慧出嘴」，質疑蘇巧慧身為立委，未替地方爭取中央資源。

新北市議員江怡臻表示，昨天動工的鶯歌公八公園地下停車場位於捷運三鶯線國華站旁，周邊包含新北市美術館，停車需求龐大，全案總經費高達7億元，全由新北市府負擔，地方多年來持續向中央爭取補助卻無下文。

江怡臻質疑蘇巧慧稱有「居中協調」，卻看不見任何具體成果，到底協調了什麼，「是協調中央不要出錢嗎？」

江怡臻也說，蘇巧慧提高敬老卡點數政策，卻未說明財源來源，當民進黨在中央卡新北預算，現在又喊加碼福利，根本是新北出錢、巧慧出嘴。

新北市議員洪佳君則指出，三鶯線即將通車，但包括隔音牆等工程仍有52.92億元經費缺口，新北市府已三度提報中央爭取補助，但中央至今未核定，目前北大特區、鳳鳴國中及三峽國中等地的隔音牆改善工程，都是地方議員持續要求市府加速辦理，地方更期待能設置全罩式隔音牆，但受限經費不足，只能分階段施作，呼籲蘇巧慧身為樹林、鶯歌地區立委，不要只顧著選市長，趕快回防本命區，要求她實際向中央爭取補助，不要只剩一張嘴。

新北市議員林國春表示，淡江大橋總經費247.63億元，新北市府負擔91.41億元，交通部則負擔78.11億元，但交通部日前舉辦通車典禮，卻未通知地方民意代表、里長及新北市府，引發地方不滿。

林國春說，5月12日淡江大橋通車典禮，根本像是交通部長陳世凱的生日趴，他批評陳世凱開著吉普車高調造勢，假藉民意拜拜，實際上是在辦自己的生日活動。

蘇巧慧辦公室發言人吳思萱回應，國民黨現在不是說民調遙遙領先，而且不打負面宣戰嗎？怎麼一天到晚攻擊蘇巧慧？地方建設本來就是中央地方一起努力，一起解決問題，不用吵來吵去。