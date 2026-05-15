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新北市長選戰為敬老卡政見交鋒 李四川：歡迎對方跟進

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川（左二）上午出席新莊區黨部座談會，會後與新莊區３名市議員參選人合影。記者林昭彰／攝影
國民黨新北市長參選人李四川（左二）上午出席新莊區黨部座談會，會後與新莊區３名市議員參選人合影。記者林昭彰／攝影

新北市長選戰藍綠陣營近日為了誰先提出「敬老卡」擴大功能的政見爭得面紅耳赤，上午國民黨參選人李四川受訪再度被問到這個問題。他說，如果我的對手認為我提的這個政策不錯，我也歡迎她能夠跟進。

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李四川上午受邀出席國民黨新莊區黨部座談會，會前接受媒體聯訪，先被問到他昨天提出「双北共治、升級30分鐘生活圈」議題，台北市長蔣萬安也很贊同，2位是否有進一步討論交通規劃？

李四川說他昨天提出，新北市從南到北、東到西，原則上都會跟台北市的大眾運輸捷運系統連結。往後與蔣市長不只在交通規畫共治，包括文化、教育、環保等方面都會有更密切連結。讓台北市跟新北市不只是一日生活圈，還要進步到30分鐘生活圈。

至於藍綠陣營提出的「敬老卡政策」有何不同？李四川說他近2個月走遍29區，尤其比較偏鄉的長輩說他們沒有捷運，點數用不完，希望卡片使用範圍能夠擴大。

所以他才提出將600點裡面的300點「悠遊卡化」，讓長輩可以去看診、拿藥、買保健產品或其他商品。但對手陣營提出的敬老卡政見並未說清楚到底1千點怎麼用，是不是跟以前一模一樣？「如果我的對手認為我提的這個政策不錯，我也歡迎她能夠跟進。」

李四川甚至被問到川習會後美國國務卿盧比歐說，「中國很可能更傾向讓台灣自己加入他們」，例如透過某種投票或公投方式同意併入中國。

對此他說兩岸和平跟台海穩定是台灣跟美國的共識。他不評論美國官員的說法，但是台灣的前途決定在2300萬人民，用民主方式表達才算。

新北市長選戰藍綠陣營近日為了誰先提出「敬老卡」擴大功能的政見爭得面紅耳赤，上午國民黨參選人李四川受訪再度被問到這個問題。他說，如果我的對手認為我提的這個政策不錯，我也歡迎她能夠跟進。記者林昭彰／攝影
新北市長選戰藍綠陣營近日為了誰先提出「敬老卡」擴大功能的政見爭得面紅耳赤，上午國民黨參選人李四川受訪再度被問到這個問題。他說，如果我的對手認為我提的這個政策不錯，我也歡迎她能夠跟進。記者林昭彰／攝影

李四川 蔣萬安 新北 2026九合一選舉 新北市選舉

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