嗆魏平政 謝衣鳯：曾脫黨參選的人 不應替我回答這題

國民黨彰化縣長徵召提名前考紀會主委魏平政遭基層反彈，縣黨部主委蕭景田今稱，提名過程曾多次向國民黨立委謝衣鳯請益、拜會，魏平政也說不相信謝衣鳯會脫黨參選。謝衣鳯今說，自己早已「領便當」，是否脫黨參選，不應該由魏平政、曾經脫黨參選過的人替她回答。

謝衣鳯今在立法院受訪說，她已經領便當，「我是否脫黨參選，不應該由魏平政、曾經脫黨參選過的」彰化縣長候選人替她回答。她認為都已經翻頁了，那為什麼魏平政還要替她回答？或者是替她的家人回答？她必須要重申魏平政不是她的家人，也不是謝衣鳳本人，不應該為她來回答任何的問題。

媒體追問，若魏平政之後來請益拜會的話，會跟他見面嗎？謝衣鳯說，她必須考量有非常多支持者沒有辦法接受，所以她也必須要一一安撫他們的心，她覺得魏平政、蕭景田還有黨中央，應該要極力去安撫彰化縣所有支持者的心，唯有他們的心能夠放下，那這件事情才有辦法解決。