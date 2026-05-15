影／新北選戰升溫 葉元之批蘇巧慧「收割」財劃法成果

國民黨立委葉元之今天受訪時，點名批評民進黨新北市長熱門人選蘇巧慧，指新北市政府近來推動多項福利政策，關鍵在於「財政收支劃分法」修法過關，但蘇巧慧與沈伯洋陣營當時反對相關修法，如今卻「收割」政策成果、亂開支票，質疑對方「只會騙」。

葉元之表示，新北市政府能推動多項優惠民眾政策，主要是因為財劃法修法通過後，地方財源增加，但蘇巧慧陣營當時反對國民黨版本財劃法，民進黨自身卻提不出版本，如今卻站在政策成果上「割稻尾」。

葉元之批評，蘇巧慧陣營一方面反對財劃法，另一方面又將地方政府推出的福利政策與自己連結，甚至在新北市政府提出免費營養午餐政策後，稱是「蘇陣營提出的政策」。他指出，營養午餐政策最早由蔣萬安主政的台北市政府提出，各縣市則依財政能力評估是否跟進，與蘇巧慧無關。

葉元之更批評，若把別人推動的政策都說成自己的成果，就能騙到選票，「這不就是鼓勵全民詐騙」。此外，葉元之也提到，蘇巧慧曾表示自己在立委任期初期就已準備參選新北市長超過600天，質疑對方把時間投入選舉多於立委工作，並批評「把收割當選舉武器」。