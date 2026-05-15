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【重磅快評】黑熊上菜 沈伯洋是蔣萬安頭號助選員？

聯合報／ 主筆室
立委沈伯洋獲徵召參選台北市長，他表示要停辦雙城論壇，認為沒效益；台北市長蔣萬安今天反問沈難道要封殺兩岸間僅存的官方溝通管道？圖為市議員張志豪贈送防熊噴霧給蔣，盼蔣不要輕敵。記者蘇健忠／攝影
立委沈伯洋獲徵召參選台北市長，他表示要停辦雙城論壇，認為沒效益；台北市長蔣萬安今天反問沈難道要封殺兩岸間僅存的官方溝通管道？圖為市議員張志豪贈送防熊噴霧給蔣，盼蔣不要輕敵。記者蘇健忠／攝影

綠委沈伯洋獲徵召參選台北市長，端出第一道菜是停辦台北上海雙城論壇，認為「沒效益」，總統賴清德為他書背書，公開讚揚沈版的「無限城市論壇」。台北市長蔣萬安今天反擊，質問對手難道要封殺兩岸間僅存的官方溝通管道？雙方日後肯定為此議題鏖戰不休，但沈伯洋不做功課，儼然已成蔣萬安的頭號助選員。 

2026九合一選舉

沈伯洋清楚表達對雙城論壇的態度，表示他若當選台北市長就要停辦雙城論壇，並改以與世界各大首都的交流，例如台北—東京、台北—倫敦等「城市論壇」來取代；沈認為雙城論壇淪於形式，效益極低，舉辦論壇應有具體的產業交流或人才媒合，讓市民真正受惠。

為沈披掛綵帶的賴清德馬上按讚，認為相較蔣萬安偏重於面向中國的「兩岸論壇」，沈的主張更能夠看出台北與國際民主社會的實質連結，批評台北市沒有扮演好台灣發展的領頭羊角色。

蔣萬安今天忍不住反擊，高分貝反駁手沈伯洋的說法，稱在幾次的民調當中，台北市民都有超過七成支持兩岸對話跟交流，有超過六成支持台北跟上海的雙城論壇舉辦；他並反擊賴清德批北市沒成功扮演領頭羊的說法，反問賴「民進黨政府能夠端出任何一項牛肉政績嗎？」。

沈、賴的表態，其實已把市長選戰拉到兩岸政策與戰略的高度，也升高這場選戰在兩岸路線檢驗的指標性意義；蔣萬安一打二， 提高選戰能見度，也悄悄醞釀政治能量。 

現實面而言，雙城論壇確是兩岸目前唯一官方的交流管道，陸委會雖要硬指為「城市層級」的官方交流，但也不敢喊停，甚至還得表面肯定一番，承認雙城論壇是兩岸少見的官方對話管道，樂見健康、有序的兩岸交流。

雙城論壇有無效益，陸委會心裡很清楚，蔣萬安提出的說法也有其依據。根據台北市政府研考會的民調，有高達71.3%的市民認為「兩岸關係越緊張越需要溝通交流」，且有64.1% 的市民支持持續與上海進行城市交流，這讓蔣有了底氣。

其實，除了台北市政府研考會民調，還有其他民調也可以參考，一是ETtoday民調，有72.1%市民表示支持續辦雙城論壇，64.8%市民認為「兩岸關係越緊張，越需要透過論壇進行對話」；另一分是台灣勵志協會發布的民調，55.3%民眾認為兩岸緊張局勢下出席雙城論壇「並不適當」，贊成比例為43.1%。

ETtoday民調雲的民調結果與北市研考會相近，過去民調雲的數據呈現上維持一定程度中立客 觀，旗下專欄納入多元政治光譜的評論，過去發布選舉或政策民調具備一定的參考價值，屬於各政黨與學者參考的常態性指標之一。至於台灣勵志協會是泛綠本土派智庫，不待贅言。

綜此觀之，沈伯洋以停辦雙城論壇作為選戰起手式，很明顯的是意在鞏固台派，避免基本盤潰散，以致於接著喊出「無限城市論壇」，根本未能打中蔣的要害。沈如果有認真做功課，應該很清楚台北市不僅成功維擊兩岸唯一官方交流台平 ，同時也是國際城市交流的模範生。

以民進黨近年來不斷頌揚的高雄市長陳其邁作對照組，要論國際結盟數量與廣度，台北市的總量是全國第一，共擁有53個姊妹市、7 個友誼市、3 個夥伴市及 4 個友好城市，長年深耕歐美主要國家首都與一線城市；而南方之霸高雄市只能排第二，迄今只有45個姊妹市及友好夥伴城市，沈伯洋反而替蔣宣揚政績。

再看交流內容，蔣萬安除締結姊妹市，還主辦台北國際城市論壇，建立常態化的全球城市交流平台，聚焦AI城市永續治理。賴清德批市府「只有加強兩岸論壇」，視野不應該只面向中國，賴貴為總統，但搞不清楚首都的城市交流內容，又怎敢輕易下這盤指導棋？     

雙城論壇 沈伯洋 黑熊 2026九合一選舉 台北市選舉 蔣萬安

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