雙城論壇是滲透破口？北市府轟沈伯洋說完躲40天：拿出證據來

民進黨台北市長參選人、立委沈伯洋曾表示台北、上海雙城論壇成為滲透破口，昨天接受專訪時又說雙城論壇舉辦至今效益極低，「沒有效益的事就不要辦」。對此，北市府副發言人葉向媛表示，沈伯洋說上海雙城論壇成為滲透破口，已經說了40天，沒有實證，應公開道歉。

葉向媛指出，沈伯洋說雙城論壇很多時候都是造成滲透的破口，已經說了40天，請問雙城論壇哪一位公務人員被滲透？哪一位公務人員是破口？一個法律人出身的立法委員，開口就胡亂指控，毫無證據，實證到底在哪裡？委員如果有任何人在雙城論壇被滲透的實證，就拿出來；如果沒有實證，就公開承認並道歉。

葉向媛說，沈伯洋已經躲了40天了，不要再迴避，凡走過必留下痕跡，說過這些話就出來面對；敢指控市府、敢指控公務人員被滲透、是破口，就拿出證據來。葉向媛說，事實上，全國人民現在只看到總統府、國安會、外交部以及民進黨黨中央有共諜而已。

至於雙城論壇的觀光成果卡關一事，沈伯洋竟稱「城市外交不要推給中央」，葉向媛表示，沈伯洋或許對市政真的不了解，不知道市府所說的成果是什麼，市府願意解釋，台北與上海在論壇上，取得陸方鬆綁陸客團來台的成果；但中央政府說，不行，要透過小兩會。

她說，從那時刻開始，這一題就是「北市已經談出階段結果，剩下就是中央要處理」。葉向媛也說，一個立法委員，就算對市政不熟，也不能對國政不熟，一直找人來洗「蔣萬安都是推給中央」這句話，反而會突顯心虛，以及對政策權責不熟的事實。