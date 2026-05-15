快訊

平價幼兒園全台58區不足 專家喊話：別再只拚數量

「美不需要荷莫茲開放 中國更依賴這條航道」川普一句話刺激油價上漲

又一個短命首相？英國逼宮施凱爾提前下台

聽新聞
0:00 / 0:00

雙城論壇是滲透破口？北市府轟沈伯洋說完躲40天：拿出證據來

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
民進黨正式徵召民進黨立委沈伯洋參選台北市長。聯合報系資料照片
民進黨正式徵召民進黨立委沈伯洋參選台北市長。聯合報系資料照片

民進黨台北市長參選人、立委沈伯洋曾表示台北、上海雙城論壇成為滲透破口，昨天接受專訪時又說雙城論壇舉辦至今效益極低，「沒有效益的事就不要辦」。對此，北市府副發言人葉向媛表示，沈伯洋說上海雙城論壇成為滲透破口，已經說了40天，沒有實證，應公開道歉。

2026九合一選舉

葉向媛指出，沈伯洋說雙城論壇很多時候都是造成滲透的破口，已經說了40天，請問雙城論壇哪一位公務人員被滲透？哪一位公務人員是破口？一個法律人出身的立法委員，開口就胡亂指控，毫無證據，實證到底在哪裡？委員如果有任何人在雙城論壇被滲透的實證，就拿出來；如果沒有實證，就公開承認並道歉。

葉向媛說，沈伯洋已經躲了40天了，不要再迴避，凡走過必留下痕跡，說過這些話就出來面對；敢指控市府、敢指控公務人員被滲透、是破口，就拿出證據來。葉向媛說，事實上，全國人民現在只看到總統府、國安會、外交部以及民進黨黨中央有共諜而已。

至於雙城論壇的觀光成果卡關一事，沈伯洋竟稱「城市外交不要推給中央」，葉向媛表示，沈伯洋或許對市政真的不了解，不知道市府所說的成果是什麼，市府願意解釋，台北與上海在論壇上，取得陸方鬆綁陸客團來台的成果；但中央政府說，不行，要透過小兩會。

她說，從那時刻開始，這一題就是「北市已經談出階段結果，剩下就是中央要處理」。葉向媛也說，一個立法委員，就算對市政不熟，也不能對國政不熟，一直找人來洗「蔣萬安都是推給中央」這句話，反而會突顯心虛，以及對政策權責不熟的事實。

2026九合一選舉 台北市選舉 沈伯洋 雙城論壇

延伸閱讀

賴清德批北市沒替台灣加分 蔣萬安連珠砲轟：有端出任何牛肉政績？

民進黨徵召沈伯洋參選台北市長 蔣萬安今送這句話給對手

游淑慧酸民進黨「管螺螄粉不管針孔」籲北市建立防針孔標章

綠議員參選人搶頭香掛沈伯洋看板 陳冠安嘆認識到「冷暖自知」

相關新聞

【重磅快評】黑熊上菜 沈伯洋是蔣萬安頭號助選員？

綠委沈伯洋獲徵召參選台北市長，端出第一道菜是停辦台北上海雙城論壇，認為「沒效益」，總統賴清德為他書背書，公開讚揚沈版的「無限城市論壇」。台北市長蔣萬安今天反擊，質問對手難道要封殺兩岸間僅存的官方溝通管道？雙方日後肯定為此議題鏖戰不休，但沈伯洋不做功課，儼然已成蔣萬安的頭號助選員。

嗆魏平政 謝衣鳯：曾脫黨參選的人 不應替我回答這題

國民黨彰化縣長徵召提名前考紀會主委魏平政遭基層反彈，縣黨部主委蕭景田今稱，提名過程曾多次向國民黨立委謝衣鳯請益、拜會，魏平政也說不相信謝衣鳯會脫黨參選。謝衣鳯今說，自己早已「領便當」，是否脫黨參選，不應該由魏平政、曾經脫黨參選過的人替她回答。

雙城論壇是滲透破口？北市府轟沈伯洋說完躲40天：拿出證據來

民進黨台北市長參選人、立委沈伯洋曾表示台北、上海雙城論壇成為滲透破口，昨天接受專訪時又說雙城論壇舉辦至今效益極低，「沒有效益的事就不要辦」。對此，北市府副發言人葉向媛表示，沈伯洋說上海雙城論壇成為滲透破口，已經說了40天，沒有實證，應公開道歉。

藍批蘇巧慧只出一張嘴不出錢 蘇辦回：建設中央地方一起努力

新北市長選戰一觸即發，新北市議會國民黨團今天舉行記者會，痛批民進黨新北市長參選人蘇巧慧「只出嘴、不出錢」，包括鶯歌公八公園地下停車場及三鶯線隔音牆等重大建設，皆由新北市府自行負擔或承擔大部分經費，中央補助遲未到位，批評蘇巧慧身為地方立委不出力幫忙爭取經費，只會收割地方建設。

新北市長選戰為敬老卡政見交鋒 李四川：歡迎對方跟進

新北市長選戰藍綠陣營近日為了誰先提出「敬老卡」擴大功能的政見爭得面紅耳赤，上午國民黨參選人李四川受訪再度被問到這個問題。他說，如果我的對手認為我提的這個政策不錯，我也歡迎她能夠跟進。

民眾黨議員贈「防熊噴霧」 提醒蔣萬安對沈伯洋不要輕敵

民進黨日前徵召沈伯洋參選台北市長，挑戰尋求連任的蔣萬安。蔣萬安今天上午赴台北市議會進行專案報告並備質詢時，民眾黨台北市議會黨團議員張志豪、黃瀞瑩、陳宥丞及林珍羽聯合質詢，其中張志豪特別贈送「防熊噴霧」給蔣萬安，引發議場關注。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。