民眾黨議員贈「防熊噴霧」 提醒蔣萬安對沈伯洋不要輕敵

新北市長選戰藍綠陣營近日為了誰先提出「敬老卡」擴大功能的政見爭得面紅耳赤，上午國民黨參選人李四川受訪再度被問到這個問題。他說，如果我的對手認為我提的這個政策不錯，我也歡迎她能夠跟進。

2026-05-15 12:47