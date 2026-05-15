影／談參選新北市長原因 李四川：盼帶來新的希望與觀念

國民黨新北市長參選人李四川今天上午出席新莊區黨部座談會，談及投入新北市長選舉原因時表示，參選市長不是為了做官，也不是只會說漂亮話，而是希望憑藉過去累積的行政與工程經驗，替市民帶來新的希望與觀念。

李四川表示，外界常認為他年紀較大、觀念可能跟不上時代，他舉例指出，過去許多學校附近的天橋與地下道，都是由他參與設計，但近年他也參與推動拆除相關設施的政策決策，之所以會出現「設計的人是他、拆除的人也是他」的情況，是因為不同時代有不同城市規劃思維。李四川說，過去交通規劃以車輛通行為優先，如今則逐漸轉向以行人需求為核心，這就是觀念的進步。