聽新聞
0:00 / 0:00
影／談參選新北市長原因 李四川：盼帶來新的希望與觀念
國民黨新北市長參選人李四川今天上午出席新莊區黨部座談會，談及投入新北市長選舉原因時表示，參選市長不是為了做官，也不是只會說漂亮話，而是希望憑藉過去累積的行政與工程經驗，替市民帶來新的希望與觀念。
2026九合一選舉
李四川表示，外界常認為他年紀較大、觀念可能跟不上時代，他舉例指出，過去許多學校附近的天橋與地下道，都是由他參與設計，但近年他也參與推動拆除相關設施的政策決策，之所以會出現「設計的人是他、拆除的人也是他」的情況，是因為不同時代有不同城市規劃思維。李四川說，過去交通規劃以車輛通行為優先，如今則逐漸轉向以行人需求為核心，這就是觀念的進步。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。