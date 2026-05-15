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民進黨徵召沈伯洋參選台北市長 蔣萬安今送這句話給對手
立委沈伯洋獲徵召參選台北市長，台北市長蔣萬安上午赴議員專案報告，民進黨議員陳賢蔚質詢時問他有什麼話要送給對手時說，蔣萬安表示，任何市政的討論，這才是市民所關注。
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陳賢蔚說，民進黨是台北市最大的在野黨，正式提名了沈伯洋議員參選台北市市長，市長有沒有什麼話想要送給對手，期待未來是什麼樣的競選？
蔣萬安指出，對他來講，其實就是持續專注市政，包括日前針對高地自來水管線工程、感謝議員的支持，也包括正在持續推進的校校有公托、育兒減工時不減薪等，另外，輝達在士北科也即將要動工，市府正給予各方的行政協助，還有無菸城市。
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