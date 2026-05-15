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新北政見戰 蘇巧慧再提三大家庭照顧政見

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天在國際家庭日推出三大家庭照顧政見。圖／蘇巧慧競選辦公室提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天在國際家庭日推出三大家庭照顧政見。圖／蘇巧慧競選辦公室提供

新北市長選戰進入政見肉搏戰，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天在國際家庭日推出「力挺照顧者、育兒全方位、貼心顧長輩」三大家庭照顧政見，她表示，隨著超高齡社會到來，未來她當市長，將增加托育長照工作者的照顧，增加夜間與緊急托育，也增加長照的量能、減輕長照負擔著手，讓不同世代、不同族群市民都能受惠。

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蘇巧慧表示，這次她推出三大照顧政見，力挺在社會中提供照顧服務的職業照顧者，也要提升托育環境和量能，讓兒童健康快樂平安長大，更要讓長者照顧更智慧、更到位，同時減輕經濟負擔。

第一項照顧政見「力挺照顧者」，蘇巧慧指出，非常感謝所有提供照顧服務的照顧服務員、教保服務人員及保母，當政府照顧好這些職業照顧者，他們才能提供更具有品質的照顧服務，針對職業照顧者，未來她將加發夜間、緊急及困難照顧津貼，相關津貼也會直接撥入符合資格的個人帳戶，體恤照顧者的工作辛勞。

同時她也將補助職業照顧者進修與攻讀學位，讓照顧者有提升自己的機會，她也會獎勵企業提供如延長產假、顧老假等友善家庭措施，補助的獎勵金最高提升達到100萬元。

第二項照顧政見是「育兒全方位」育兒政策，未來她除了擴大新生兒篩檢補助，降低家庭經濟負擔；對有早期療育需求的家庭，她也將補助醫事人員進入社區公有空間提供服務，讓民眾可就近預約，免到大醫院排隊。

蘇巧慧主張，目前勞動部已開放企業聯合設置托兒服務，她將進一步主動媒合企業「組隊設托」，並承諾企業在設置托育服務單位的前三年，若虧損將補助50%。同時針對新北市目前已建置的17家提供定點臨時托育服務的親子館，她不只將擴大量能，建置「臨托查詢平台」，讓家長能「有需要，就查得到」，她也將開設夜間幼托，讓晚夜班工作者也可以使用托育服務。

蘇巧慧說，為打造更友善兒童的社會，她也將參考荷蘭「Urban95」倡議，打造「95公分友善城市」，以兒童的視角對交通建設、人行道與公共空間進行總體檢，除針對大眾運輸降低部分座椅與拉桿高度，也將持續盤整改善校園與遊戲場周邊人行與行車環境，並針對校園、兒童遊戲場、公園、街道等環境，以兒童安全為前提，將地板採用散熱鋪面，以及增加天然植栽或人工遮蔽物，「減少兒童熱傷害」。

第三項照顧政見為「貼心顧長輩」，她將強化針對獨居老人與失智長者的訪查與照護，擴大補助「獨居老人智慧救援裝置」以及失智症AI篩檢，讓長輩可以安心生活。同時將配合長照3.0強化出院準備服務，讓「居家服務與輔具一次到位」，縮短長輩出院後的照顧空窗期。至於針對選擇入住住宿式長照機構的長輩，蘇巧慧也將從每年補助18萬元提升至24萬元，並增加夜間緊急住宿量能，提供臨時住宿補助金，讓每一個家庭減輕照顧長輩的負擔。

蘇巧慧強調，她當市長，會全力、全方位照顧不同世代、不同族群、不同領域的市民朋友，讓大家都能在新北安居樂業，接下來她也會持續推出各種產業與新北各地區的政見，努力讓新北這座城市更友善、更進步。

長照 蘇巧慧 新北 2026九合一選舉 新北市選舉

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