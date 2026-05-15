新北政見戰 蘇巧慧再提三大家庭照顧政見

新北市長選戰進入政見肉搏戰，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天在國際家庭日推出「力挺照顧者、育兒全方位、貼心顧長輩」三大家庭照顧政見，她表示，隨著超高齡社會到來，未來她當市長，將增加托育長照工作者的照顧，增加夜間與緊急托育，也增加長照的量能、減輕長照負擔著手，讓不同世代、不同族群市民都能受惠。

蘇巧慧表示，這次她推出三大照顧政見，力挺在社會中提供照顧服務的職業照顧者，也要提升托育環境和量能，讓兒童健康快樂平安長大，更要讓長者照顧更智慧、更到位，同時減輕經濟負擔。

第一項照顧政見「力挺照顧者」，蘇巧慧指出，非常感謝所有提供照顧服務的照顧服務員、教保服務人員及保母，當政府照顧好這些職業照顧者，他們才能提供更具有品質的照顧服務，針對職業照顧者，未來她將加發夜間、緊急及困難照顧津貼，相關津貼也會直接撥入符合資格的個人帳戶，體恤照顧者的工作辛勞。

同時她也將補助職業照顧者進修與攻讀學位，讓照顧者有提升自己的機會，她也會獎勵企業提供如延長產假、顧老假等友善家庭措施，補助的獎勵金最高提升達到100萬元。

第二項照顧政見是「育兒全方位」育兒政策，未來她除了擴大新生兒篩檢補助，降低家庭經濟負擔；對有早期療育需求的家庭，她也將補助醫事人員進入社區公有空間提供服務，讓民眾可就近預約，免到大醫院排隊。

蘇巧慧主張，目前勞動部已開放企業聯合設置托兒服務，她將進一步主動媒合企業「組隊設托」，並承諾企業在設置托育服務單位的前三年，若虧損將補助50%。同時針對新北市目前已建置的17家提供定點臨時托育服務的親子館，她不只將擴大量能，建置「臨托查詢平台」，讓家長能「有需要，就查得到」，她也將開設夜間幼托，讓晚夜班工作者也可以使用托育服務。

蘇巧慧說，為打造更友善兒童的社會，她也將參考荷蘭「Urban95」倡議，打造「95公分友善城市」，以兒童的視角對交通建設、人行道與公共空間進行總體檢，除針對大眾運輸降低部分座椅與拉桿高度，也將持續盤整改善校園與遊戲場周邊人行與行車環境，並針對校園、兒童遊戲場、公園、街道等環境，以兒童安全為前提，將地板採用散熱鋪面，以及增加天然植栽或人工遮蔽物，「減少兒童熱傷害」。

第三項照顧政見為「貼心顧長輩」，她將強化針對獨居老人與失智長者的訪查與照護，擴大補助「獨居老人智慧救援裝置」以及失智症AI篩檢，讓長輩可以安心生活。同時將配合長照3.0強化出院準備服務，讓「居家服務與輔具一次到位」，縮短長輩出院後的照顧空窗期。至於針對選擇入住住宿式長照機構的長輩，蘇巧慧也將從每年補助18萬元提升至24萬元，並增加夜間緊急住宿量能，提供臨時住宿補助金，讓每一個家庭減輕照顧長輩的負擔。

蘇巧慧強調，她當市長，會全力、全方位照顧不同世代、不同族群、不同領域的市民朋友，讓大家都能在新北安居樂業，接下來她也會持續推出各種產業與新北各地區的政見，努力讓新北這座城市更友善、更進步。