李四川推雙北共治升級「30分鐘生活圈」 蔣萬安：未來會和川伯努力

民進黨高雄市黨部改選落幕，立委黃捷以33歲之姿、入黨僅兩年半便「同額參選」接掌全國最大黨部。這不僅是陳其邁平衡派系的精妙布局，更讓國民黨坦言感受到威脅。未來，國民黨市長參選人柯志恩將面對的不只是對手賴瑞隆，還有具備強大空戰能力的「主委黃捷」。這場「兩個女人的戰爭」如何重塑 2026高雄版圖？

2026-05-15 05:00