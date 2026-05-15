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李四川推雙北共治升級「30分鐘生活圈」 蔣萬安：未來會和川伯努力

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安赴議會做專案報告受訪。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安赴議會做專案報告受訪。記者楊正海／攝影

國民黨新北市長參選人李四川昨接受廣播節目指出，希望透過自身多年工程與治理經驗，透過大眾運輸形成的「30分鐘生活圈」，讓基北北桃成為更完整的大都會。對此，台北市長蔣萬安上午受訪指出，「我覺得非常好」會和川伯在未來共同努力。

2026九合一選舉

蔣萬安赴議會針對「北士科園區產業發展、基礎設施供應與交通運輸整體規畫；台北市社會住宅推動進度與聯開宅處分機制；零死亡願景下交通安全改善策略」做專案報告。

蔣萬安接受媒體訪問時，針對李四川提出雙北共治要打造30分鐘的生活圈，他說，覺得非常好，所以他會和川伯在未來共同努力，打造雙北30分鐘都會區共同生活圈。

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