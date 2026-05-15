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沈伯洋批雙城論壇沒效益就別辦 蔣萬安反擊：要完全封殺兩岸？
立委沈伯洋獲徵召參選台北市長，昨批評台北上海雙城論壇「沒有效益的事情就不要辦」；對此，台北市長蔣萬安上午首次針對對手的質疑反擊，反問沈伯洋，兩岸之間僅存唯一的官方溝通管道，難道要完全封殺？
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蔣萬安上午赴議會專案報告時受訪，針對對手沈伯洋指雙城論壇沒有效益就不要辦，他說，其實在幾次的民調當中，台北市民都有超過七成支持兩岸之間的對話跟交流，有超過六成支持台北跟上海的雙城論壇舉辦。
蔣萬安說，北市府一樣會持續秉持對等、尊嚴、善意、互利的原則來進行，而且，這也是目前兩岸之間僅存唯一的官方溝通管道。所以，如果要中斷，難道要完全封殺兩岸之間目前僅存的官方交流嗎？
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