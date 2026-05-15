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高雄市長選舉托育政策交鋒 柯志恩推育兒三箭 賴瑞隆提一學區一公托

聯合報／ 記者王長鼎徐白櫻／連線報導
國民黨高雄市長參選人柯志恩（右）拜會新北市長侯友宜（左）並前往新板公共托育中心了解新北托育政績。記者曾原信／攝影
國民黨高雄市長參選人柯志恩（右）拜會新北市長侯友宜（左）並前往新板公共托育中心了解新北托育政績。記者曾原信／攝影

國民黨高雄市長參選人柯志恩啟動請益之旅，首站參訪新北市新板公共托育中心，她提出托育升級、津貼加碼、職場平權「育兒三箭」，更推出喘息券，讓父母急需喘息時能有後援。民進黨市長參選人賴瑞隆則重申賴政府「孩子由國家一起養」政策，讓年輕父母能勇於生養。

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柯志恩到訪，新北市長侯友宜特別致贈新北公共托育幸運物「熊果」，他稱許柯志恩在立委任內非常關心婦幼議題。柯說，新北市公共托育政策走得比較早，透過參訪交流，學習觀摩，是主要目標，之後還會安排拜訪五都市長盧秀燕蔣萬安和張善政。

柯志恩此行由高市議員邱于軒、蔡金晏、鐘易仲及議員參選人童燕珍、黃裕庭等人陪同，育有二名子女的她深刻體會職業婦女在家庭和工作上兩頭奔忙的辛苦。侯友宜分享設立公托的秘訣，指新北市應用學校餘裕空間設立公托，也突破法規讓工業區可以設立企業公托。像新板公托即運用新板特區公益回饋空間，在蛋黃區創造最大的公共效益。

相較於柯志恩跨區請益，民進黨對手賴瑞隆指孩子是國家資產，贊成由國家一起養，因此向總統及行政院建議，給予年輕父母更多支援，讓他們更勇於生養，不管生育津貼、育兒津貼或減稅，都應全面推動。他另強調「一學區，一公托」政策，也將推動育嬰假及友善照顧環境，讓孩子得到更多照顧，國家有更豐沛的下一代。

2026九合一選舉 托育 柯志恩 侯友宜 盧秀燕 賴瑞隆 蔣萬安

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