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王金平宜蘭登門拜會 張勝德力挺吳宗憲

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
立法院前院長王金平（左四）與國民黨副主席李乾龍（左一）前天到宜蘭促進「藍藍合」，議長張勝德（右四）力挺立委吳宗憲（左二）參選縣長。圖／民眾提供
立法院前院長王金平（左四）與國民黨副主席李乾龍（左一）前天到宜蘭促進「藍藍合」，議長張勝德（右四）力挺立委吳宗憲（左二）參選縣長。圖／民眾提供

宜蘭選戰已開打，立法院前院長王金平等人前天到宜蘭加速「藍藍合」，拜會國民黨內縣長初選落馬的議長張勝德及其父、前議長張建榮，父子力挺縣長參選人吳宗憲，粉碎不合謠言。

2026九合一選舉

民進黨也有「綠綠合」，三星鄉長黨內初選落敗的陳世玉一度傳出脫黨參選，他昨天說，將為民進黨縣長參選人林國漳團隊的勝利努力，不會投入今年選舉。

國民黨宜蘭縣長黨內初選後，地方充斥藍營分裂輿論，還傳出張勝德、吳宗憲兩人有心結，支持者也無所適從；面對賴清德總統力挺的林國漳，國民黨加速整合團結，吳宗憲近月努力整合地方派系，尋求張家支持。

國民黨副主席李乾龍前天與王金平到宜蘭，拜訪地方大老，其中最主要就是請張勝德及其父、前議長張建榮「父子檔」支持吳宗憲。

張建榮從政四十餘年，在宜蘭政壇具有舉足輕重的地位，據了解，王金平與張建榮是認識多年好友，長年在義消工作奉獻付出，李乾龍與張建榮也有好交情。拜會席間，吳宗憲與張勝德都在場，雙方相談甚歡。張建榮過去擔任七年多縣黨部主委，也表示「為了黨，一定要團結」。

吳宗憲預定本月十九日在凱旋宴會廣場辦首場「團結宜蘭走新路」造勢晚會，與張勝德、民眾黨縣黨部主委陳琬惠三人合體，宣誓藍白團結拚選戰。

三星鄉是民進黨優勢選區，鄉長初選由前鄉長黃錫墉勝出，原本綠營有分裂危機，不過陳世玉昨說，日前已接受林國漳競選團隊邀請，未來將投入縣長輔選，希望整合地方力量，共同為宜蘭打拚。

2026九合一選舉 張勝德 王金平 吳宗憲 林國漳 賴清德 陳琬惠

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