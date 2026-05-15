新北市長選戰 李四川談雙北共治 蘇巧慧開箱競辦

國民黨新北市長參選人李四川昨再提雙北共治，和台北市長蔣萬安合作，透過大眾運輸打造「卅分鐘生活圈」，進而讓北北基桃成為更完整的大都會。民進黨參選人蘇巧慧則發布前總統蔡英文開箱競選辦公室影片。藍綠大咖已陸續上場加持，地方人士認為熱戰一觸即發。

李四川昨上廣播節目千秋萬事，他說，過去與蔣萬安共事三年多，未來若到新北服務，可進一步推動兩市共治，讓雙北不只是一日生活圈，而是升級成「卅分鐘生活圈」。

李四川說，透過雙北捷運擴充，淡江大橋預留輕軌可延伸八里透過林口串聯桃園，也可連接五股、蘆洲與北士科；捷運東環、南北環線、萬大線、中和光復線、汐東線、民汐線等可逐步串聯雙北與基隆、桃園。

李四川也談及藍白合作，強調城市治理「不是只靠一個顏色」，未來只要是對市民有幫助的人才，都願意延攬，共同為新北服務，但目前不談位置分配。

蘇巧慧以新北市長侯友宜連任勝選辦公室為基地，蔡英文二○一○年競選新北市長時也曾進駐，日前完成改造。昨天她上傳最新影片，邀請蔡英文搶先開箱；蔡鼓勵團隊年輕夥伴，期盼蘇未來有機會帶領新北市民打造更好生活環境。

蘇巧慧也向蔡英文分享自唱的競選歌曲「你我做伙拚未來」，風格參考蔡英文總統連任主題曲「亮點」；蔡稱讚旋律好聽、歌詞親切，笑稱「蘇巧慧唱歌真的比我好聽。」

另外，李四川競選辦公室也批評蘇巧慧抄襲政見並指出，李提出敬老卡擴大政見獲得好評，但蘇過去一味加碼敬老卡點數，無法解決使用限制多、點數剩餘的根本問題，更未提過敬老卡可用於相關費用，「李蘇政策對比，就是三百點比○點」。

蘇巧慧競辦發言人馬亨亨．夷將說，蘇在二月提出敬老卡提升到一千點，不每月歸零，且擴大使用，三月起在電台播出，事情很簡單，不用政治口水。