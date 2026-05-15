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彰化縣長選情 魏平政：沒人需為敗選負責

聯合報／ 記者簡慧珍林宛諭劉明岩／彰化報導
國民黨黨主席鄭麗文（左）徵召考紀會前主委魏平政（右）出戰彰化縣長選舉。圖／聯合報系資料照片
國民黨黨主席鄭麗文（左）徵召考紀會前主委魏平政（右）出戰彰化縣長選舉。圖／聯合報系資料照片

國民黨徵召魏平政參選彰化縣長浮現後遺症，謝衣鳯的支持者紛紛要她脫黨參選，且謝衣鳯嗆「如果縣長敗戰，主席鄭麗文是否必須下台負責？」魏平政表示，不相信謝衣鳯會脫黨，他很有信心「一定會贏」，沒人需為敗選負責。

2026九合一選舉

彰化縣下屆縣長選舉，國民黨共有立委謝衣鳯、彰化縣工策會總幹事洪榮章及縣府參議柯呈枋爭取提名，但中央最後徵召考紀會前主委魏平政參選，其他三名參選人均表示無法接受，不少支持者也反彈，認為中央獨斷，斷送國民黨在彰化連續執政之路。

謝衣鳯前晚接受網媒訪問時也表示，國民黨中央徵召空降部隊，彰化縣長選舉如果敗選，黨中央應負責，黨主席鄭麗文應像蔡英文擔任民進黨主席時，為地方敗選下台。

魏平政說，他會以最大誠意去拜訪謝衣鳯等三人尋求支持，他也會端出政策牛肉，有信心贏得勝選，沒人要為敗選負責；他強調，謝衣鳯若有好的政策意見可提供給他，讓他來實現。他認為「謝衣鳯不會脫黨參選」，因謝對國民黨有很深的感情，應不會讓國民黨受到傷害。

至於彰化縣長王惠美原本屬意新北市副市長劉和然參選彰化縣長，魏平政說，王惠美曾說只要國民黨提名的人選，她一定支持，而他「絕對有信心勝選，延續王縣長的施政」。

對於民眾黨蔡壁如表態參選縣長，魏平政說，目前藍白合作只限於四縣市，不包括彰化縣，蔡壁如在民眾黨內表達意見，他予以尊重；但藍白要團結，不要親痛仇快，才能打贏勝仗。況且，當時鼓勵蔡壁如參選的議長謝典霖，在他獲提名後，親自拜訪並表示會全力輔選，不會支持蔡壁如。

魏平政說，他很尊敬綠營對手陳素月，知道陳的選民服務做得很好，但他認為自己比陳更適合當縣長，陳素月就讓她繼續當立委，而他會比陳素月更勤快跑基層。

2026九合一選舉 魏平政 謝衣鳯 洪榮章

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