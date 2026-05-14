藍民調領先16%…江啟臣稱認真回應市民期待 何辦：民調與此有落差

有媒體公布「2026台中市長選情評估」最新民調，結果顯示國民黨提名人江啟臣以40.6%領先民進黨何欣純的24.4%，雙方差距16.2%。對此，江啟臣說，每份民調都反映了一部分民意，都是很重要的參考依據。所以他會持續一步一腳印，把現在該做的工作做好，更認真回應市民的期待。何欣純辦公室指出，己方也委託民調，與外界民調有不小落差。

「CNEWS匯流新聞網」今天公布「2026台中市長選情評估」，江啟臣領先16個百分點。江啟臣說，對民調都抱持參考的態度，因為接下來一定還會有更多不同形式、不同時間點的民調出現。其實相關民調陸陸續續都有，包括先前黨內初選期間，也有很多不同數據可以參考。對他來說，每份民調最重要的意義，不是在數字本身，而是提醒我們，市民對未來台中有什麼期待、希望看到什麼樣的領導者，「也讓我們更清楚知道，哪些地方需要再努力、哪些方向需要再強化。」

何欣純辦公室回應，民調都是參考，何辦也進行內部民調與趨勢觀察，和外部民調結果有不小的差距，但無論數字如何，對團隊都是鞭策，也是繼續努力的動力。