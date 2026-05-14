綠議員參選人搶頭香掛沈伯洋看板 陳冠安嘆認識到「冷暖自知」

民進黨昨徵召立法委員沈伯洋參選台北市長，綠營北市松山信義議員參選人郭凡搶頭香今天掛出兩人合體看板。國民黨北市港湖區議員參選人陳冠安指出，相比郭凡「搶到頭香」，另一參選人高嘉瑜對沈伯洋的態度，還真是叫人認識到什麼叫冷暖自知。

陳冠安指出，一開始，高嘉瑜在政論節目被問要不要跟沈伯洋合掛看板，高竟冷淡回說自己選議員只掛自己的看板。結果讓沈伯洋只能在媒體面前示軟，可憐巴巴地自嘲是因為頭髮太多占看板面積太大，表示現在頭髮剪掉了，希望學姐高嘉瑜可以跟他一起掛。

陳冠安表示，兩周前，高嘉瑜才終於表態，會和沈伯洋合掛看板，掛好掛滿。但有意思的是，高卻又加但書，要藍營幫她找看板。自己要掛看板，還要不同陣營的來提供？天底下哪有這種可能。

陳冠安說，郭凡只是一個新人，為了幫沈伯洋造勢，還特地換下和蕭美琴的合掛看板。而高嘉瑜，簡單一個聯名看板都可以歹戲拖棚，拖了半個月。想掛，早就能掛上，只是有沒有心而已。更諷刺的是，高不掛聯名看板就算了，還在沈伯洋出戰當天，貼了一部吐槽沈伯洋支持者，稱自己也很適合選台北市長的影片。

陳冠安表示，老實說，高嘉瑜遲早是要掛的，但她就是要不甘情願到全天下盡知，才能避免自己的淺綠淺白中間支持者因反感沈伯洋而不投自己罷了。