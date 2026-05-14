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綠議員參選人搶頭香掛沈伯洋看板 陳冠安嘆認識到「冷暖自知」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
民進黨松山信義北市議員參選人郭凡今天在饒河夜市前掛上與沈伯洋的看板。圖／郭凡提供
民進黨松山信義北市議員參選人郭凡今天在饒河夜市前掛上與沈伯洋的看板。圖／郭凡提供

民進黨昨徵召立法委員沈伯洋參選台北市長，綠營北市松山信義議員參選人郭凡搶頭香今天掛出兩人合體看板。國民黨北市港湖區議員參選人陳冠安指出，相比郭凡「搶到頭香」，另一參選人高嘉瑜對沈伯洋的態度，還真是叫人認識到什麼叫冷暖自知。

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陳冠安指出，一開始，高嘉瑜在政論節目被問要不要跟沈伯洋合掛看板，高竟冷淡回說自己選議員只掛自己的看板。結果讓沈伯洋只能在媒體面前示軟，可憐巴巴地自嘲是因為頭髮太多占看板面積太大，表示現在頭髮剪掉了，希望學姐高嘉瑜可以跟他一起掛。

陳冠安表示，兩周前，高嘉瑜才終於表態，會和沈伯洋合掛看板，掛好掛滿。但有意思的是，高卻又加但書，要藍營幫她找看板。自己要掛看板，還要不同陣營的來提供？天底下哪有這種可能。

陳冠安說，郭凡只是一個新人，為了幫沈伯洋造勢，還特地換下和蕭美琴的合掛看板。而高嘉瑜，簡單一個聯名看板都可以歹戲拖棚，拖了半個月。想掛，早就能掛上，只是有沒有心而已。更諷刺的是，高不掛聯名看板就算了，還在沈伯洋出戰當天，貼了一部吐槽沈伯洋支持者，稱自己也很適合選台北市長的影片。

陳冠安表示，老實說，高嘉瑜遲早是要掛的，但她就是要不甘情願到全天下盡知，才能避免自己的淺綠淺白中間支持者因反感沈伯洋而不投自己罷了。

針對綠營北市松山信義議員參選人郭凡，今搶「第一」率先掛出兩人合體看板，國民黨北市港湖區議員參選人陳冠安質疑另一參選人高嘉瑜的態度。圖／取自陳冠安臉書
針對綠營北市松山信義議員參選人郭凡，今搶「第一」率先掛出兩人合體看板，國民黨北市港湖區議員參選人陳冠安質疑另一參選人高嘉瑜的態度。圖／取自陳冠安臉書

2026九合一選舉 台北市選舉 沈伯洋 高嘉瑜

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