快訊

不斷更新／國宴登場！川普邀請習近平和夫人訪美 黃仁勳、馬斯克也現身

釋善意？川普見習近平 會場正中央放杜鵑暗藏這些訊息

川習會國賓晚宴登場！川普邀習近平夫婦訪美 時間點曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

最新民調顯示江啟臣大幅領先何欣純 白營要角提醒江要注意這類人

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
媒體最新民調，國民黨台中市長參選人、立院副院長江啟臣支持度大幅領先民進黨對手、立委何欣純。聯合報系資料照片
媒體最新民調，國民黨台中市長參選人、立院副院長江啟臣支持度大幅領先民進黨對手、立委何欣純。聯合報系資料照片

台中市長選舉，國民黨由立法院副院長江啟臣代表出戰 ，民進黨則派出立委何欣純。「CNEWS匯流新聞網」今公布「2026台中市長選情評估」最新民調，結果顯示，江啟臣以40.6%領先民進黨何欣純的24.4%，雙方差距達16.2個百分點。

2026九合一選舉

不過，民眾黨市議員江和樹提醒江啟臣，現在有3成半都是年輕人，他們還沒有做出決定前，應該要拿出好的政見，讓台中看到未來。

江和樹說，這份民調有一個重點，就是還有3成半的人沒有做出決定。這份民調的結果大家應該意想得到，但是不要小看何欣純，她的親和力很好，還是基層出身，在大里太平選過台灣第一高票的立法委員。而且民進黨打的是團體戰，所有的議員參選人都跟她一起作戰，這也是何欣純的優勢。

他提醒江啟臣，現在有3成半都是年輕人，他們還沒有做出決定之前，應該要拿出好的政見，讓台中看到未來。像交通、捷運都比其他縣市落後，還有我們的年輕人不敢生小孩，以及長者要活得有尊嚴，「你應該要把這些牛肉捧出來」，這才是我們真正要的候選人。

江和樹說，何欣純說過一句話「市長換新、補發現金」，但這這一點對她一點幫助都沒有。因為年輕人不會認同拿了錢就可以改變社會，我們要的是能夠投資、扎根下一代，這才是我們想要的未來。現在台中有286萬人口，人口一直成長，希望台中被國際發現，這才是我們未來想要的。

民眾黨市議員江和樹提醒江啟臣，現在有3成半都是年輕人，他們還沒有做出決定之前，應該要拿出好的政見，讓台中看到未來。圖／江和樹提供
民眾黨市議員江和樹提醒江啟臣，現在有3成半都是年輕人，他們還沒有做出決定之前，應該要拿出好的政見，讓台中看到未來。圖／江和樹提供

2026九合一選舉 台中市選舉 江啟臣 何欣純 民調

延伸閱讀

中央投入442億做無人機…中市議員呼籲勿忘台中 盧秀燕：應雨露均霑

「南方崛起」成藍綠選戰攻防 柯志恩：高雄被世界看到最重要

披綠袍選新竹縣長還是連任竹北市長？鄭朝方鬆口:交由「他們」決定

巨峰葡萄變「石頭」 地方盼中央救助農損

相關新聞

影／柯志恩請益新北公共托育 侯友宜：互相觀摩學習

國民黨高雄市長參選人柯志恩今天下午參訪新北市新板公共托育中心，新北市長侯友宜出面接待還致贈新北公共托育幸運物「熊果」。侯友宜說，柯志恩在立委任內非常關心婦幼議題，歡迎互相觀摩學習。柯志恩說，新北市是請益之旅首站，之後也會安排拜訪五都市長盧秀燕、蔣萬安和張善政，巧合的是新竹縣長參選人徐欣瑩昨也啟動請益之旅，首站也是到新北拜訪市長侯友宜。

強化城市競爭力！徐欣瑩啟動請益之旅 首站拜會侯友宜談新竹縣藍圖

國民黨新竹縣長參選人、立委徐欣瑩啟動請益之旅，首站拜會新北市長侯友宜，針對都市計畫、交通建設及托育、高齡照護等議題交流。侯友宜分享新北治理經驗，並肯定徐欣瑩具專業與歷練，直言「你是正派、做事的人」，相信她未來治理城市「絕對沒有問題」，也表態選舉期間願全力相挺。

「南方崛起」成藍綠選戰攻防 柯志恩：高雄被世界看到最重要

國民黨高雄市長參選人柯志恩請益之旅首站今天參訪新北市公托中心，因「南方崛起」一詞成藍綠選戰口水，柯志恩說，「如何讓高雄能夠被全世界所看到，比什麼都還要重要。」

綠營整合宜蘭三星鄉長選情…陳世玉表態不違紀參選 投入輔選林國漳

民進黨宜蘭縣三星鄉長初選去年由前鄉長黃錫鏞勝出，但事後又傳出與黃競爭的鄉民代表會主席陳世玉可能脫黨參選等語；對此，陳世玉今天表示，自己將為黨的團結、林國漳勝利努力，不會投入2026年公職選舉。

最新民調顯示江啟臣大幅領先何欣純 白營要角提醒江要注意這類人

台中市長選舉，國民黨由立法院副院長江啟臣代表出戰 ，民進黨則派出立委何欣純。「CNEWS匯流新聞網」今公布「2026台中市長選情評估」最新民調，結果顯示，江啟臣以40.6%領先民進黨何欣純的24.4%，雙方差距達16.2個百分點。

惡意造謠涉貪遭起訴？ 吳宗憲競辦怒斥：低劣選舉奧步不排除提告

近日社群平台Threads出現帳號，惡意散布「宜蘭縣長參選人吳宗憲涉貪遭起訴」的不實言論，引用「民進黨籍前桃園市議員吳宗憲」新聞移花接木、惡意造謠。吳宗憲競選辦公室發言人鄭皓文今天怒斥選舉奧步，競辦已經完成蒐證，未來不排除提告，呼籲有心人停止造謠抹黑，讓選舉回歸選賢與能。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。