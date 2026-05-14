惡意造謠涉貪遭起訴？ 吳宗憲競辦怒斥：低劣選舉奧步不排除提告

近日社群平台Threads出現帳號，惡意散布「宜蘭縣長參選人吳宗憲涉貪遭起訴」的不實言論，引用「民進黨籍前桃園市議員吳宗憲」新聞移花接木、惡意造謠。吳宗憲競選辦公室發言人鄭皓文今天怒斥選舉奧步，競辦已經完成蒐證，未來不排除提告，呼籲有心人停止造謠抹黑，讓選舉回歸選賢與能。

鄭皓文指出，新聞實際內容是指桃園市新屋區的前民進黨籍市議員吳宗憲，與參選宜蘭縣長的吳宗憲僅「同名同姓」；有心人士卻利用姓名巧合，在圖文內容皆已清楚標示涉案者身分的情況下，仍刻意誤導網友，將他人之罪名強加在候選人身上，意圖影響宜蘭縣長的選舉，這是對民主選舉的踐踏。

該貼文發布後，引起許多網友按讚、分享及留言討論，已明顯公開散布於眾，毀損候選人名譽；鄭皓文表示，競辦第一時間完成了截圖存證，要求該帳號立即撤文道歉，未來不排除採取相應措施。

鄭皓文強調，這類行為已涉嫌違反公職人員選舉罷免法的「意圖使人不當選」及刑法「妨害名譽」，競辦絕不姑息。

她指出，民主社會應公平競爭，不能透過造謠、抹黑與人格毀滅來干擾選舉；如果有人以為躲在匿名帳號後面就不用負責，那是大錯特錯。

鄭皓文呼籲，選舉回歸政見與政績的理性討論，任何惡意對候選人貼標籤，例如以空降、藍營分裂的放話，甚至造謠汙衊等手段進行攻擊，並不會贏得選舉，更不會贏得選民尊重，鄉親眼睛都是雪亮的，共同抵制「為勝選不擇手段」的惡質選風。