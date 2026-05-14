送包中御守挨批政治進校園 游淑貞：只是祝福孩子

國中會考將在本周末舉辦，參選花蓮縣長的吉安鄉長游淑貞送出2500份「包中狀元」御守祝福禮，交由26所公私立國中校長與主任帶回學校發放，部分教師批她違反行政中立。游淑貞回應，御守是祝福孩子考到好成績，請外界勿把教育跟政治混為一談，這樣講對她不公平。

吉安鄉公所表示，鄉長送充滿祝福寓意的禮物，包括象徵「包中」的包子與粽子，以及代表「平平安安」的蘋果；更準備「金榜題名」吊飾與精美卡片，印有「鄉長阿姨游淑貞祝福」字樣，讓師生們在繁忙的複習之餘，能感受到來自公所的祝福。

但近日陸續有師長發文質疑此舉已違反行政中立原則，有老師表示，游淑貞身為吉安鄉長，把御守送給吉安鄉的學校就算，卻連花蓮市、秀林鄉等都要老師幫忙發，有家長質疑學校立場，希望游能放過學校跟老師，不要害第一線的教育人員違法。

有老師認為，既然想成為父母官，希望可以把錢、心思和時間放在更有意義的事情上；還有家長質疑，把御守送給全花蓮縣的學校，顯然是「政治進校園」的舉動，非常不妥。

游淑貞今天回應，贈送祝福小禮的舉動已送了3年，因廣受好評，今年在各方要求下廣發縣內所有國中；經費是社團與企業善心挹注，為專款專用，一個御守沒有很多錢，只是祝福孩子。

游強調，孩子面對人生第一次大考，送禮是鼓勵也是祝福，希望各界不要好事「政治化」，也不要把教育跟政治混為一談，這樣對她而言不公平。御守是發給老師給孩子，孩子與家長要不要拿都可以選擇；且發放的都是14、15歲的孩子，都還沒有投票權，感覺被人「張冠李戴」。

針對被質疑「發送經費哪裡來」，游淑貞強調，她上任吉安鄉長後持續有企業、善心團體挹注，在獎勵的部分都是專款專用，御守製作沒有多少錢，主要是心意。另外，縣府教育處呼籲各學校遵守公務人員行政中立法，不為特定候選人從事政治活動。

花蓮吉安鄉長游淑貞送26所國中2500份御守祝福禮，遭老師批評違反行政中立。圖／吉安鄉公所提供