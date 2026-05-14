披綠袍選新竹縣長還是連任竹北市長？鄭朝方鬆口:交由「他們」決定

年底選戰逼近，國民黨已確定由立委徐欣瑩出戰新竹縣長，外界也高度關注民進黨籍竹北市長鄭朝方下一步動向。鄭朝方今表示，新竹縣選舉對他而言就像是「天堂路」，坦言選戰相當辛苦，但強調自己會持續努力，至於是否投入新竹縣長選舉，仍未正面表態，僅說「交由市民或縣民決定」。

鄭朝方今天出席中正東地下機車道通車前活動，現場與民眾一同步行體驗地下道改善成果。面對媒體追問是否將更上一層樓挑戰新竹縣長，他並未鬆口，僅表示自己一直是努力做實事的人，未來方向就交由市民、縣民決定。

鄭朝方指出，近年竹北市受到外界高度矚目，聽說已有約15人有意投入竹北市長選戰，「某種程度也是對公所團隊的肯定」。他說，過去很多人甚至不知道竹北市長是誰，但透過這幾年的努力，市府團隊一步一步提高竹北能見度，把城市建設與治理成果做出來。

他表示，外界也關注這股「外溢效應」是否已經擴散到其他12鄉鎮市，讓更多縣民注意到竹北的改變。他認為，政治人物不能只停留在口號與想像，而是要真正把事情完成。

鄭朝方細數，公所團隊3年多來推動多項建設，包括公園、人行道、公共空間改善及城市美學等政策，甚至連兒童節、教師節禮物都相當用心，希望讓市民感受到城市治理的細節與溫度。

「我想，我真的很努力了，至於未來，就交給大家來決定。」鄭朝方說，新竹縣選舉確實辛苦，對他而言就像「天堂路」一樣，但他會持續努力，也感謝外界關心。

隨著2026選戰升溫，鄭朝方是否轉戰新竹縣長，牽動民進黨在竹縣整體布局。地方政壇分析，竹北市近年因竹科人口移入，人口已突破22萬人，成為全台最大縣轄市，也讓竹北市長成為藍綠白高度競逐的重要戰區。

國民黨部分，目前已有縣議員邱靖雅、吳旭智、林禹佑、竹北市民代表會主席林啟賢表態爭取，民眾黨部分，目前表態和潛在人選包括縣議員林碩彥和新竹市副市長邱臣遠。

竹北市民代表會主席林啟賢表態爭取國民黨竹北市長提名。記者黃羿馨／攝影

鄭朝方今天出席中正東地下機車道通車前活動，現場與民眾一同步行體驗地下道改善成果。記者黃羿馨／攝影