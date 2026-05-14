台東縣長選情升溫 吳秀華、陳瑩看板戰開打火藥味濃

國民黨徵召的台東縣長參選人吳秀華，7年前當選議長後就在鄉鎮掛上大型看板，展現更上一層樓決心；民進黨提名人陳瑩今天則掛出「台東下一棒」大型看板。

民進黨立法委員、台東縣長參選人陳瑩昨天公布首波競選主視覺、今天隨即於台東市區掛上大型看板，以「瑩領台東」為核心主軸，打出「台東下一棒」為第1波看板口號，陸續於台東重要交通節點亮相。

陳瑩表示，台東近年的進步與改變，大家都有目共睹，自己希望在台東持續前進的長期接力賽中，承接責任、延續建設，帶領台東持續升級。此次全新主視覺以溫暖、活力又有決心的設計為核心，搭配簡潔俐落字體，呈現出迎向未來的新氣象。

她說，「台東下一棒」不僅是口號，更代表責任與傳承。她指出，首波大型看板已在市區重要交通節點上架，未來第2波看板也將沿著縱谷、海岸與南迴線陸續設置。

國民黨徵召縣長參選人、現任台東縣議會議長吳秀華，7年前當選議長後，就在台東縣鄉鎮主要路口掛上「與您一起．幸福安好」大型看板，吳秀華的議員選區在台東市區，卻早早將觸角深入鄉鎮，被外界解讀提早布局縣長選戰。

前民進黨籍立法委員劉櫂豪113年以無黨籍參選立委失利後，也在台東市區掛上新年看板，並頻透過社群媒體針對公共議題表達意見；不過，劉櫂豪至今僅表示「朝向參選前進」，並未正式對外宣布參選。