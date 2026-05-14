快訊

「難以置信」川習會場邊混亂 外媒天壇採訪一度困小房間哀嘆：正在錯過歷史

不斷更新／川習會國宴登場！川普、習近平互動受矚 黃仁勳、馬斯克也現身

中職／鄭浩均被打爆後嘻笑畫面引爭議 中信兄弟說明並致歉

聽新聞
0:00 / 0:00

台東縣長選情升溫 吳秀華、陳瑩看板戰開打火藥味濃

中央社／ 台東縣14日電
距離年底選舉進入倒數200天，民進黨台東縣長參選人、立委陳瑩掛起街頭大型看板，以「台東下一棒」為看板口號。（陳瑩辦公室提供）中央社
距離年底選舉進入倒數200天，民進黨台東縣長參選人、立委陳瑩掛起街頭大型看板，以「台東下一棒」為看板口號。（陳瑩辦公室提供）中央社

國民黨徵召的台東縣長參選人吳秀華，7年前當選議長後就在鄉鎮掛上大型看板，展現更上一層樓決心；民進黨提名人陳瑩今天則掛出「台東下一棒」大型看板。

2026九合一選舉

民進黨立法委員、台東縣長參選人陳瑩昨天公布首波競選主視覺、今天隨即於台東市區掛上大型看板，以「瑩領台東」為核心主軸，打出「台東下一棒」為第1波看板口號，陸續於台東重要交通節點亮相。

陳瑩表示，台東近年的進步與改變，大家都有目共睹，自己希望在台東持續前進的長期接力賽中，承接責任、延續建設，帶領台東持續升級。此次全新主視覺以溫暖、活力又有決心的設計為核心，搭配簡潔俐落字體，呈現出迎向未來的新氣象。

她說，「台東下一棒」不僅是口號，更代表責任與傳承。她指出，首波大型看板已在市區重要交通節點上架，未來第2波看板也將沿著縱谷、海岸與南迴線陸續設置。

國民黨徵召縣長參選人、現任台東縣議會議長吳秀華，7年前當選議長後，就在台東縣鄉鎮主要路口掛上「與您一起．幸福安好」大型看板，吳秀華的議員選區在台東市區，卻早早將觸角深入鄉鎮，被外界解讀提早布局縣長選戰。

前民進黨籍立法委員劉櫂豪113年以無黨籍參選立委失利後，也在台東市區掛上新年看板，並頻透過社群媒體針對公共議題表達意見；不過，劉櫂豪至今僅表示「朝向參選前進」，並未正式對外宣布參選。

2026九合一選舉 台東縣選舉 吳秀華 陳瑩 劉櫂豪

延伸閱讀

台東3校游泳池設備老舊 綠委向教部爭取經費整建

台東建和山坡開發爭議 議員質疑圖利 議長：回歸事實不要只剩抹黑

議員選將看板涉種族歧視並冒用黨徽 綠：嚴厲譴責

「他」當地一人 松信高掛沈伯洋看板照

相關新聞

影／柯志恩請益新北公共托育 侯友宜：互相觀摩學習

國民黨高雄市長參選人柯志恩今天下午參訪新北市新板公共托育中心，新北市長侯友宜出面接待還致贈新北公共托育幸運物「熊果」。侯友宜說，柯志恩在立委任內非常關心婦幼議題，歡迎互相觀摩學習。柯志恩說，新北市是請益之旅首站，之後也會安排拜訪五都市長盧秀燕、蔣萬安和張善政，巧合的是新竹縣長參選人徐欣瑩昨也啟動請益之旅，首站也是到新北拜訪市長侯友宜。

強化城市競爭力！徐欣瑩啟動請益之旅 首站拜會侯友宜談新竹縣藍圖

國民黨新竹縣長參選人、立委徐欣瑩啟動請益之旅，首站拜會新北市長侯友宜，針對都市計畫、交通建設及托育、高齡照護等議題交流。侯友宜分享新北治理經驗，並肯定徐欣瑩具專業與歷練，直言「你是正派、做事的人」，相信她未來治理城市「絕對沒有問題」，也表態選舉期間願全力相挺。

「南方崛起」成藍綠選戰攻防 柯志恩：高雄被世界看到最重要

國民黨高雄市長參選人柯志恩請益之旅首站今天參訪新北市公托中心，因「南方崛起」一詞成藍綠選戰口水，柯志恩說，「如何讓高雄能夠被全世界所看到，比什麼都還要重要。」

綠營整合宜蘭三星鄉長選情…陳世玉表態不違紀參選 投入輔選林國漳

民進黨宜蘭縣三星鄉長初選去年由前鄉長黃錫鏞勝出，但事後又傳出與黃競爭的鄉民代表會主席陳世玉可能脫黨參選等語；對此，陳世玉今天表示，自己將為黨的團結、林國漳勝利努力，不會投入2026年公職選舉。

送包中御守挨批政治進校園 游淑貞：只是祝福孩子

國中會考將在本周末舉辦，參選花蓮縣長的吉安鄉長游淑貞送出2500份「包中狀元」御守祝福禮，交由26所公私立國中校長與主任帶回學校發放，部分教師批她違反行政中立。游淑貞回應，御守是祝福孩子考到好成績，請外界勿把教育跟政治混為一談，這樣講對她不公平。

披綠袍選新竹縣長還是連任竹北市長？鄭朝方鬆口:交由「他們」決定

年底選戰逼近，國民黨已確定由立委徐欣瑩出戰新竹縣長，外界也高度關注民進黨籍竹北市長鄭朝方下一步動向。鄭朝方今表示，新竹縣選舉對他而言就像是「天堂路」，坦言選戰相當辛苦，但強調自己會持續努力，至於是否投入新竹縣長選舉，仍未正面表態，僅說「交由市民或縣民決定」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。