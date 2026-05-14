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「南方崛起」成藍綠選戰攻防 柯志恩：高雄被世界看到最重要

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
高雄市長參選人柯志恩請益之旅首站今天參訪新北市公托中心，因「南方崛起」一詞成藍綠選戰口水，柯志恩說，「如何讓高雄能夠被全世界所看到，比什麼都還要重要。」記者曾原信／攝影
高雄市長參選人柯志恩請益之旅首站今天參訪新北市公托中心，因「南方崛起」一詞成藍綠選戰口水，柯志恩說，「如何讓高雄能夠被全世界所看到，比什麼都還要重要。」記者曾原信／攝影

國民黨高雄市長參選人柯志恩請益之旅首站今天參訪新北市公托中心，因「南方崛起」一詞成藍綠選戰口水，柯志恩說，「如何讓高雄能夠被全世界所看到，比什麼都還要重要。」

2026九合一選舉

民進黨高雄市長參選人、立委賴瑞隆前天拋出「第四棒的挑戰」，以「南方崛起，邁向國際」為競選主軸，公布全新主視覺與未來城市藍圖，宣示高雄下一階段不再只是台灣工業重鎮，而是要成為帶領南方突圍、接軌世界的國際城市。

柯志恩今參訪新北市新板公共托育中心後受訪表示，「我沒有用過南方崛起」她說，是立法院長韓國瑜在高雄市長就職典禮時，有特別提到南方崛起這4個字。她記得，4年前選高雄市長，為了不要讓他們覺得說好像有點在模仿過去，還特別把「南方崛起」改成「南方想起」，但不管怎麼樣，都樂見高雄能夠被全世界所看到。

她說，與其在名詞上面去爭論誰抄誰的，覺得意義不大。重要的是「南方崛起」，高雄已經是民進黨執政20年了，現在還在崛起呢？對她個人來說，就是如何讓高雄能夠被大家所看到，比什麼都還要重要。

柯志恩表示，也樂見賴總統願意為未來友善的育兒環境提出更好的一個政策，她覺得如果能夠考慮到不同的各個面向，然後最重要是有很多的配套措施一起把它提出來，而不是在育兒金額上面不斷地去做加碼。她說，不管是任何一個縣市首長，都非常樂見到總統能夠用他的高度，給予國人一個更好的育兒空間。

高雄市長參選人柯志恩請益之旅首站今天參訪新北市公托中心，因「南方崛起」一詞成藍綠選戰口水，柯志恩說，「如何讓高雄能夠被全世界所看到，比什麼都還要重要。」記者曾原信／攝影
高雄市長參選人柯志恩請益之旅首站今天參訪新北市公托中心，因「南方崛起」一詞成藍綠選戰口水，柯志恩說，「如何讓高雄能夠被全世界所看到，比什麼都還要重要。」記者曾原信／攝影

高雄市長參選人柯志恩請益之旅首站今天參訪新北市公托中心，因「南方崛起」一詞成藍綠選戰口水，柯志恩說，「如何讓高雄能夠被全世界所看到，比什麼都還要重要。」記者曾原信／攝影
高雄市長參選人柯志恩請益之旅首站今天參訪新北市公托中心，因「南方崛起」一詞成藍綠選戰口水，柯志恩說，「如何讓高雄能夠被全世界所看到，比什麼都還要重要。」記者曾原信／攝影

2026九合一選舉 高雄市選舉 柯志恩

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