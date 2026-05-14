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綠營整合宜蘭三星鄉長選情…陳世玉表態不違紀參選 投入輔選林國漳

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
民進黨整合宜蘭三星鄉長選情，鄉代會主席陳世玉今天表態不參選鄉長，投入輔選縣長參選人林國漳。圖／取自陳世玉臉書
民進黨整合宜蘭三星鄉長選情，鄉代會主席陳世玉今天表態不參選鄉長，投入輔選縣長參選人林國漳。圖／取自陳世玉臉書

民進黨宜蘭縣三星鄉長初選去年由前鄉長黃錫鏞勝出，但事後又傳出與黃競爭的鄉民代表會主席陳世玉可能脫黨參選等語；對此，陳世玉今天表示，自己將為黨的團結、林國漳勝利努力，不會投入2026年公職選舉。

2026九合一選舉

陳世玉表示，自己從基層打拼，想要改變三星是一生懸念，所以選擇投入鄉長選舉，雖然結果不如意，但是遵守民主機制最從政者應有的素養，協調式初選結果已經產生，自己就會尊重制度、尊重民意，同時也感謝一路以來支持他的鄉親與團隊夥伴，未來仍會持續為地方服務，為三星與宜蘭發展努力。

陳世玉透露，日前已接受宜蘭縣長參選人林國漳競選團隊邀請，未來將投入縣長選戰輔選工作，希望整合地方力量共同打拚。現階段最重要的不是個人位置，而是如何讓宜蘭持續向前，讓改革與建設延續下去。

林國漳競選團隊總幹事陳文昌議員表示，陳世玉一生在基層為黨打拼，初選的挫折雖然傷感，但仍要以大局為重，他同為三星子弟，邀請陳世玉一起投入縣長輔選團隊，共同努力。

民進黨宜蘭縣黨部主委邱嘉進表示，陳世玉長期深耕三星基層，是傑出從政同志，在地方服務、公共事務推動都備受肯定，唯有團結才能找回宜蘭昔日繁榮，感謝陳世玉主席展現成熟民主風度與高度，令人肯定與敬佩。

2026九合一選舉 宜蘭縣選舉 林國漳

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