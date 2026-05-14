強化城市競爭力！徐欣瑩啟動請益之旅 首站拜會侯友宜談新竹縣藍圖

國民黨新竹縣長參選人、立委徐欣瑩啟動請益之旅，首站拜會新北市長侯友宜，針對都市計畫、交通建設及托育、高齡照護等議題交流。侯友宜分享新北治理經驗，並肯定徐欣瑩具專業與歷練，直言「你是正派、做事的人」，相信她未來治理城市「絕對沒有問題」，也表態選舉期間願全力相挺。

徐欣瑩表示，侯友宜執政7年多來，新北市在交通建設、公共服務、托育社宅、城鄉均衡與市政治理滿意度等方面成果有目共睹，尤其「以民為天」及「便民、利民、愛民的新三民主義」治理理念，值得各地方政府借鏡。她此行除了學習新北經驗，也希望將「簡政便民」、「實事求是」的治理哲學，轉化為新竹縣未來可執行、可追蹤、可落實的政策藍圖。

在交通建設方面，侯友宜分享新北推動軌道建設的經驗，指出城市競爭力關鍵在於高效率交通網絡。目前新北捷運已逐步串聯台北、桃園與基隆，未來若能進一步與大新竹地區連結，有助打造北台灣「一小時生活圈」，整合人口與產業動能，提升國際競爭力。

徐欣瑩也特別關注全齡照護政策。侯友宜介紹，新北市從母嬰到高齡長者皆建構完整福利體系，包括提供產檢車資補貼、公托中心普及化，以及利用校園空間設置托嬰中心等措施。徐欣瑩認為，新竹縣人口結構年輕，相關政策相當具有借鏡價值。

此外，侯友宜也分享新北推動「老人共餐」、「銀髮俱樂部」等高齡政策成果，透過社區參與、志工及運動教練資源，積極推動預防醫學與健康老化。

會後，徐欣瑩特別致贈新竹縣特產「東方美人茶」及外銷日本的「湖口鄉大窩口米」給侯友宜；侯友宜則回贈「文山包種茶」，祝福徐欣瑩選舉順利「包中」，並表示若選舉期間有任何需要，他都願意全力協助。

侯友宜分享新北治理經驗，並肯定徐欣瑩具專業與歷練，直言「你是正派、做事的人」，相信她未來治理城市「絕對沒有問題」，也表態選舉期間願全力相挺。圖／徐欣瑩團隊提供