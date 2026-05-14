快訊

白宮「川習會摘要」出爐！強調美中經貿合作、伊朗共識 全文未提台灣

傳砸百億元競標肯德基、必勝客經營權？統一集團回應

「飛行白宮」內裝曝光！川普空軍一號掀陸網熱議 傳能讓飛彈改道

聽新聞
0:00 / 0:00

影／柯志恩請益新北公共托育 侯友宜：互相觀摩學習

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
高雄市長參選人柯志恩參訪新北市新板公共托育中心，新北市長侯友宜出面接待，致贈新北公共托育幸運物「熊果」。記者曾原信／攝影
高雄市長參選人柯志恩參訪新北市新板公共托育中心，新北市長侯友宜出面接待，致贈新北公共托育幸運物「熊果」。記者曾原信／攝影

國民黨高雄市長參選人柯志恩今天下午參訪新北市新板公共托育中心，新北市長侯友宜出面接待還致贈新北公共托育幸運物「熊果」。侯友宜說，柯志恩在立委任內非常關心婦幼議題，歡迎互相觀摩學習。柯志恩說，新北市是請益之旅首站，之後也會安排拜訪五都市長盧秀燕、蔣萬安和張善政，巧合的是新竹縣長參選人徐欣瑩昨也啟動請益之旅，首站也是到新北拜訪市長侯友宜。

2026九合一選舉

高雄市長參選人柯志恩請益之旅首站，今天由高雄市議員邱于軒、蔡金晏、鐘易仲，高雄市議員參選人童燕珍、黃裕庭等人陪同參訪新北市新板公共托育中心，新北市議員劉美芳也到場歡迎。柯志恩表示，新北市公共托育政策走得比較早，透過參訪交流，彼此之間可以互相地學習、觀摩，正是她今天最主要的一個目標。

柯志恩育有2名子女，她深刻體驗職業婦女在家庭和工作上兩頭奔忙的辛苦，她提出「育兒三箭」，包含托育升級、津貼加碼、職場平權等，更推出喘息券，讓父母在急需喘息時有後援，感謝新北市提供寶貴的政策和經驗分享，希望做為日後高雄市公托政策問政的參考。

侯友宜表示，為了減輕父母的育兒壓力，16年前在朱立倫市長任內，全國首創公共托育服務，第一家就設在汐止忠厚活動中心內，他當時擔任副市長，負責督導社會局，並透過跨局處整合與公私協力，活化學校校舍、活動中心、社會住宅、市場空間及公益回饋場地等，朱立倫市長任內完成60家公托，侯說，他任內則已完成70家，還說，最早開辦一家要1千萬元，還不包括人事費用，但為了照顧孩子，新北仍持續開辦，並搭配好孕專車、生育獎勵金、生育津貼，家有0至12歲孩子的父母優先抽社會住宅等政策，以鼓勵生育。

侯友宜分享設立公托的秘訣，他說因為少子化，學校有些餘裕空間，市府就拿來設立公托，每家要7間教室來設立，現有130家公托中，就有55家是位在學校內。另外，突破法規，讓工業區可以設立企業公托，也鼓勵各企業附設公托，可以穩定員工。此次參訪的新板公托係運用新板特區的公益回饋空間，在蛋黃區創造最大的公共效益。

高雄市長參選人柯志恩參訪新北市新板公共托育中心，新北市長侯友宜出面接待，高雄多位市議員也同行。記者曾原信／攝影
高雄市長參選人柯志恩參訪新北市新板公共托育中心，新北市長侯友宜出面接待，高雄多位市議員也同行。記者曾原信／攝影

高雄市長參選人柯志恩參訪新北市新板公共托育中心，新北市長侯友宜出面接待並表示，雙方相互觀摩學習，高雄多位市議員也同行。記者王長鼎／攝影
高雄市長參選人柯志恩參訪新北市新板公共托育中心，新北市長侯友宜出面接待並表示，雙方相互觀摩學習，高雄多位市議員也同行。記者王長鼎／攝影

2026九合一選舉 高雄市選舉 柯志恩 侯友宜

延伸閱讀

影／向侯友宜請益托育政策 柯志恩：持續拜會藍營市長

徐欣瑩啟動請益之旅 首站會侯友宜談建設、社福與城市治理

中市府首創全台「雙職場公托」 豐原陽明大樓今揭牌 增36員額幼童

高雄表揚40美力媽媽 陳其邁：年底達標區區有公托

相關新聞

藍營徵召彰化縣長參選人後遺症浮現 溪湖鎮長主動澄清籲理性

國民黨徵召彰化縣長參選人的後遺症浮現，溪湖鎮流傳通訊軟體貼文，聲稱謝家沒支持溪湖子弟洪榮章參選縣長，溪湖人不要支持謝家推出的下屆鎮長參選人陳貞妃，改為全力支持鎮長柯炳樺。柯炳樺今公開回應，勿以尖銳言語挑起鄉親之間的對立。

沒效益？沈伯洋當選停辦雙城論壇 北市府反擊：沒效益應問中央

立委沈伯洋昨獲徵召參選台北市長，上午接受電台POP撞新聞黃暐瀚專訪時，針對台北上海雙城論壇，認為沒有效益的事情就不要辦；對此，北市府反擊，舉其中一項代表性成果，即2024年讓陸方鬆綁陸客團的規定，至於為什麼沒看到陸客效益？沈伯洋該在立院質詢台問中央政府。

「他」當地一人 松信高掛沈伯洋看板照

民進黨昨徵召立法委員沈伯洋參選台北市長，綠營松山信義北市議員參選人郭凡率先掛出兩人合體看板，他說，現在民進黨母雞出現，對於新人的他來說無疑是吃了顆定心丸，也象徵選戰即將開打。

強化城市競爭力！徐欣瑩啟動請益之旅 首站拜會侯友宜談新竹縣藍圖

國民黨新竹縣長參選人、立委徐欣瑩啟動請益之旅，首站拜會新北市長侯友宜，針對都市計畫、交通建設及托育、高齡照護等議題交流。侯友宜分享新北治理經驗，並肯定徐欣瑩具專業與歷練，直言「你是正派、做事的人」，相信她未來治理城市「絕對沒有問題」，也表態選舉期間願全力相挺。

影／柯志恩請益新北公共托育 侯友宜：互相觀摩學習

國民黨高雄市長參選人柯志恩今天下午參訪新北市新板公共托育中心，新北市長侯友宜出面接待還致贈新北公共托育幸運物「熊果」。侯友宜說，柯志恩在立委任內非常關心婦幼議題，歡迎互相觀摩學習。柯志恩說，新北市是請益之旅首站，之後也會安排拜訪五都市長盧秀燕、蔣萬安和張善政，巧合的是新竹縣長參選人徐欣瑩昨也啟動請益之旅，首站也是到新北拜訪市長侯友宜。

解釋獨派色彩 沈伯洋：有人要去跟中國勾勾纏 破壞現狀才是不穩定因素

民進黨昨徵召立委沈伯洋參選台北市長，不過外界也擔心沈過去獨派立場鮮明，恐導致外溢效應，沈表示，所謂獨派指的就是台灣現在是一個主權獨立的國家，如果有人要去跟中國勾勾纏，破壞這現狀，才是造成不穩定的因素。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。