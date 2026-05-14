影／柯志恩請益新北公共托育 侯友宜：互相觀摩學習

國民黨高雄市長參選人柯志恩今天下午參訪新北市新板公共托育中心，新北市長侯友宜出面接待還致贈新北公共托育幸運物「熊果」。侯友宜說，柯志恩在立委任內非常關心婦幼議題，歡迎互相觀摩學習。柯志恩說，新北市是請益之旅首站，之後也會安排拜訪五都市長盧秀燕、蔣萬安和張善政，巧合的是新竹縣長參選人徐欣瑩昨也啟動請益之旅，首站也是到新北拜訪市長侯友宜。

高雄市長參選人柯志恩請益之旅首站，今天由高雄市議員邱于軒、蔡金晏、鐘易仲，高雄市議員參選人童燕珍、黃裕庭等人陪同參訪新北市新板公共托育中心，新北市議員劉美芳也到場歡迎。柯志恩表示，新北市公共托育政策走得比較早，透過參訪交流，彼此之間可以互相地學習、觀摩，正是她今天最主要的一個目標。

柯志恩育有2名子女，她深刻體驗職業婦女在家庭和工作上兩頭奔忙的辛苦，她提出「育兒三箭」，包含托育升級、津貼加碼、職場平權等，更推出喘息券，讓父母在急需喘息時有後援，感謝新北市提供寶貴的政策和經驗分享，希望做為日後高雄市公托政策問政的參考。

侯友宜表示，為了減輕父母的育兒壓力，16年前在朱立倫市長任內，全國首創公共托育服務，第一家就設在汐止忠厚活動中心內，他當時擔任副市長，負責督導社會局，並透過跨局處整合與公私協力，活化學校校舍、活動中心、社會住宅、市場空間及公益回饋場地等，朱立倫市長任內完成60家公托，侯說，他任內則已完成70家，還說，最早開辦一家要1千萬元，還不包括人事費用，但為了照顧孩子，新北仍持續開辦，並搭配好孕專車、生育獎勵金、生育津貼，家有0至12歲孩子的父母優先抽社會住宅等政策，以鼓勵生育。

侯友宜分享設立公托的秘訣，他說因為少子化，學校有些餘裕空間，市府就拿來設立公托，每家要7間教室來設立，現有130家公托中，就有55家是位在學校內。另外，突破法規，讓工業區可以設立企業公托，也鼓勵各企業附設公托，可以穩定員工。此次參訪的新板公托係運用新板特區的公益回饋空間，在蛋黃區創造最大的公共效益。

高雄市長參選人柯志恩參訪新北市新板公共托育中心，新北市長侯友宜出面接待，高雄多位市議員也同行。記者曾原信／攝影