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徐欣瑩啟動請益之旅 首站會侯友宜談建設、社福與城市治理
國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩今天啟動請益之旅表示，首站與新北市長侯友宜交流城市治理經驗，盼借鏡新北在公共建設與行政等，作為未來規劃新竹縣施政參考。
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徐欣瑩啟動請益之旅，今天拜會侯友宜，交流都市計畫、交通建設及社福政策，侯友宜以新北推動軌道建設經驗為例指出，因高效率交通網絡是城市競爭力關鍵，盼未來串聯大新竹地區，整合人口與產業動能。
針對福利政策，侯友宜說，如在母嬰福利方面，提供產檢車資補貼，從懷孕初期即介入照顧，實質行動減輕年輕家庭的負擔；還有老人共餐及銀髮俱樂部等推動，透過社會參與讓長者走入社區，增添長者生活樂趣。
徐欣瑩表示，侯友宜執政7年多來，新北市在交通建設、公共服務、托育社宅、城鄉均衡及市政治理等方面成果有目共睹，也以便民、利民、愛民等治理理念進行，值得各地方政府借鏡。
她說，此次請益獲益良多，不只是學習新北經驗，更希望將簡政便民等治理哲學，轉化為新竹縣未來可執行、可追蹤、可落實的政策藍圖。
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