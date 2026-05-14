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雙城論壇挨批效益低 北市：兩岸僅存官方交流平台
民進黨台北市長參選人沈伯洋今天說，雙城論壇效益極低、沒效益就不要辦。台北市政府表示，雙城論壇在永續、體育、物種保育等各面向都取得成果，且是兩岸僅存官方交流平台。
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沈伯洋今天接受專訪時被問到，若當選是否會停辦雙城論壇。他說，雙城論壇的效益極低，市民也沒什麼參與感，只是兩邊公務員互換名片、彼此講完幕僚準備好的話就結束，質疑為什麼要把錢浪費在此事上，而不是做對市民更有意義的事，認為「沒有效益的事情就不要辦」。
台北市政府對此表示，雙城論壇舉辦16屆以來，在永續、體育、物種保育等各面向成果都顯而易見，其中一項具代表性的成果，就是去年讓陸方鬆綁陸客團規定，但為什麼沒看到陸客效益，沈伯洋該在立法院質詢陸委會與中央政府。
此外，北市府表示，去年研考會民調顯示，71.3%市民認為「兩岸關係越緊張越需要溝通交流」，此為跨年齡、跨族群的高度共識；64.1%市民支持台北市持續與上海市進行城市交流，各年齡層皆是支持高於不支持，顯示市民對持續推動城市交流抱持正面態度。
北市府表示，民進黨政府執政以來，兩岸官方交流平台只剩下雙城論壇，若連此平台都取消，難道目標是讓兩岸間溝通掛零、對話掛零，呼籲沈伯洋多聽市民心聲、多接觸市政，才會真的認識台北。
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