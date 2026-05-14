「他」當地一人 松信高掛沈伯洋看板照

民進黨昨徵召立法委員沈伯洋參選台北市長，綠營松山信義北市議員參選人郭凡率先掛出兩人合體看板，他說，現在民進黨母雞出現，對於新人的他來說無疑是吃了顆定心丸，也象徵選戰即將開打。

郭凡表示，台北市長幾乎成為民進黨的絕緣體，參選台北市長根本是吃力不討好的工作，但沈伯洋繼承了台灣民主前輩不畏懼的精神，更沒有太多個人的得失算計，義無反顧扛起這分艱難的工作，為台灣民主發展開疆闢土。

他說，選擇第一時間表態支持沈伯洋，不全然只因為他是黨提名的候選人，更因為相信沈伯洋能為台北帶來改變的人。同時，兩人也都是土生土長的台北小孩，更是私立復興中學的學長學弟，更曾到國外唸書，所以強烈支持沈伯洋，把最醒目、掛載饒河夜市及慈祐宮的看板放上兩人合照。

郭凡也說，台北市的都市發展至今，雖然已是成熟城市，但長年累積的交通、都市更新、城市治理與舊有體制問題，仍有許多挑戰需要突破。唯有具備國際視野、理解全球局勢，同時深刻認識台灣處境的人，才能真正帶領台北走向下一個世代。