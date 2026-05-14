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「他」當地一人 松信高掛沈伯洋看板照

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
民進黨松山信義北市議員參選人郭凡今天在饒河夜市前掛上與沈伯洋的看板。圖／郭凡提供
民進黨松山信義北市議員參選人郭凡今天在饒河夜市前掛上與沈伯洋的看板。圖／郭凡提供

民進黨昨徵召立法委員沈伯洋參選台北市長，綠營松山信義北市議員參選人郭凡率先掛出兩人合體看板，他說，現在民進黨母雞出現，對於新人的他來說無疑是吃了顆定心丸，也象徵選戰即將開打。

2026九合一選舉

郭凡表示，台北市長幾乎成為民進黨的絕緣體，參選台北市長根本是吃力不討好的工作，但沈伯洋繼承了台灣民主前輩不畏懼的精神，更沒有太多個人的得失算計，義無反顧扛起這分艱難的工作，為台灣民主發展開疆闢土。

他說，選擇第一時間表態支持沈伯洋，不全然只因為他是黨提名的候選人，更因為相信沈伯洋能為台北帶來改變的人。同時，兩人也都是土生土長的台北小孩，更是私立復興中學的學長學弟，更曾到國外唸書，所以強烈支持沈伯洋，把最醒目、掛載饒河夜市及慈祐宮的看板放上兩人合照。

郭凡也說，台北市的都市發展至今，雖然已是成熟城市，但長年累積的交通、都市更新、城市治理與舊有體制問題，仍有許多挑戰需要突破。唯有具備國際視野、理解全球局勢，同時深刻認識台灣處境的人，才能真正帶領台北走向下一個世代。

2026九合一選舉 沈伯洋 台北市選舉 議員

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