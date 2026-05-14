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解釋獨派色彩 沈伯洋：有人要去跟中國勾勾纏 破壞現狀才是不穩定因素
民進黨昨徵召立委沈伯洋參選台北市長，不過外界也擔心沈過去獨派立場鮮明，恐導致外溢效應，沈表示，所謂獨派指的就是台灣現在是一個主權獨立的國家，如果有人要去跟中國勾勾纏，破壞這現狀，才是造成不穩定的因素。
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面對BBC提及沈伯洋獨派色彩恐有外溢效果，會進一步影響到其他縣市的選情，沈伯洋表示，所謂獨派就是大家常講台獨，大陸稱他是台獨頑固份子、打手，「但所謂的台灣獨立，指的就是台灣現在是一個主權獨立的國家，那台灣是一個主權獨立的國家是現狀。」
沈伯洋表示，破壞這個現狀的人才是造成波動的人，」它不是一個單純的標籤而已，而是大家要認知，台灣作為一個主權獨立國家，「假設有人去跟中國勾勾纏，要破壞這個現狀，這個才是真正造成不穩定的因素。」
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