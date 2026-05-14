陳世軒等人抨擊民進黨新北議員提案普發現金是詐騙 要求蘇巧慧表態

台灣民眾黨新北市議員陳世軒、板橋區參選人林子宇、中和區參選人陳怡君，上午召開記者會抨擊民進黨市議員去年提案建請市政府普發4.6萬元，根本就像詐騙集團，並向蘇巧慧喊話：如果支持這項提案就應該納入競選政見。

民進黨團總召陳永福回應，黨團提出還稅於民的政策，是包括113年稅收超徵與未執行預算，並透過年度決算淨資產報告，才做相關建議市府的動議，淨資產也已明確「扣除負債」，相關決算報告都有說明，不要只為了選舉混淆視聽。

現任議員陳世軒指出，去年在野黨在立法院推動還稅於民普發1萬現金，被民進黨瘋狂攻擊、批評拿國家的錢來買票。結果大罷免大失敗之後，民進黨新北市議員報復性提案建請新北市政府普發4.6萬，荒唐內容顯示對市政與財政紀律陌生。

他說去年之所以可以順利推動普發1萬元，除了稅收有超徵，關鍵在於截至113年度為止中央政府的累計賸餘高達8385億。然而新北市的財政狀況並沒有普發現金條件，雖然113年賸餘20.86億，但是累計短絀高達887億，如何普發4.6萬？

當時市政府已清楚回覆根本不可行，除了累計短絀887億以外，民進黨議員主張淨資產增加的1724億並無實際現金收入，而是道路、公園、活動中心、學校用地等土地帳面價值增加，難道民進黨議員是要市府變賣市產普發現金嗎？

參選人陳怡君表示，去年市政府已經明確回覆提案根本不可行，民進黨議員還是不放棄，共有14人提案、連署制定「新北市促進經濟與社會韌性及市民共享經濟成果特別預算自治條例」，其中荒謬內容跟建請案完全一致，請問民進黨議員是蠢還是壞？明明已知不可行，為什麼還繼續提案詐騙市民，在議會裡作秀？

參選人林子宇指出，民進黨議員上個星期5月8日在新北市議會法規審查委員會不斷跳針大鬧阻斷財政局長發言，甚至有人主張「有法源不代表一定要執行」，與賴清德不執行、卓榮泰不副署一樣嚴重踐踏、傷害法治國的根基。

陳世軒提出3問，要求民進黨新北市長參選人蘇巧慧「直球對決、不要閃避」，是否支持民進黨議員的提案？是否支持變賣市產普發現金？是否支持民進黨議員再胡鬧？如果支持就應該將變賣市產普發4.6萬納入競選政見。

林子宇也呼籲國民黨新北市長參選人李四川，要對民進黨議員所提出的荒唐提案展現態度，才能讓新北市的未來變得更好。