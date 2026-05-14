沒效益？沈伯洋當選停辦雙城論壇 北市府反擊：沒效益應問中央

立委沈伯洋昨獲徵召參選台北市長，上午接受電台POP撞新聞黃暐瀚專訪時，針對台北上海雙城論壇，認為沒有效益的事情就不要辦；對此，北市府反擊，舉其中一項代表性成果，即2024年讓陸方鬆綁陸客團的規定，至於為什麼沒看到陸客效益？沈伯洋該在立院質詢台問中央政府。

沈伯洋針對雙城論壇，曾拋出「辦無限城論壇」構想，指包括紐約、倫敦、東京等都在選項內。上午受訪提到，效益夠、有好的主題，不會涉及國安問題，當然可以續辦，但與上海交流挑選的主題要非常小心，「沒有效益的事情就不要辦」。

北市府表示，雙城論壇16屆以來在永續、體育、物種保育等各面向成果都看得見，其中一項代表性成果，即是2024年讓陸方鬆綁陸客團的規定，至於為什麼沒看到陸客效益，沈委員該在立院質詢台問問陸委會與中央政府。

北市府表示，民進黨政府執政十年來，兩岸官方交流平台斷到只剩下一個，也就是雙城論壇。現在連雙城論壇都要取消，難道賴清德政府的目標是要讓兩岸之間「溝通掛零、對話掛零」嗎？

北市府指出，多聽見市民心聲、多接觸市政，才會真的認識台北。去年雙城論壇前的民調也顯示，71.3％市民認為「兩岸關係越緊張越需要溝通交流」，64.1％市民支持台北市持續與上海市進行城市交流，市府也會持續為市民全力以赴。

另外北市研考會主委殷瑋中午在網路節目，也被問到相關雙城論壇的題目，他說，「有某位立法委員」公開批評，說雙城論壇不要辦了，沒有效益不要辦了、成為國安破口不要辦了，但他想問，站在台灣人、中華民國國民的立場，去雙城論壇已經至今3屆的蔣萬安市長，在認同上，哪裡成為破口？哪裡被滲透？哪一個參加台北上海雙城論壇的人是一個被滲透的點？是破口？沒有發現。

他說，只看到總統府有共諜、只看到國安會有共諜、只看到外交部有共諜、只看到民進黨黨中央有共諜而已。