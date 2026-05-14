快訊

直播／川習會美中過招 解讀雙方博弈策略

習近平說的「修昔底德陷阱」是什麼？讓這詞爆紅的哈佛教授大談台灣

大雨往南移了！8縣市大雨特報 恐一路下到明天

聽新聞
0:00 / 0:00

沒效益？沈伯洋當選停辦雙城論壇 北市府反擊：沒效益應問中央

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
民進黨昨正式徵召民進黨立委沈伯洋（圖）參選台北市長。圖／聯合報系資料照片
民進黨昨正式徵召民進黨立委沈伯洋（圖）參選台北市長。圖／聯合報系資料照片

立委沈伯洋昨獲徵召參選台北市長，上午接受電台POP撞新聞黃暐瀚專訪時，針對台北上海雙城論壇，認為沒有效益的事情就不要辦；對此，北市府反擊，舉其中一項代表性成果，即2024年讓陸方鬆綁陸客團的規定，至於為什麼沒看到陸客效益？沈伯洋該在立院質詢台問中央政府。

2026九合一選舉

沈伯洋針對雙城論壇，曾拋出「辦無限城論壇」構想，指包括紐約、倫敦、東京等都在選項內。上午受訪提到，效益夠、有好的主題，不會涉及國安問題，當然可以續辦，但與上海交流挑選的主題要非常小心，「沒有效益的事情就不要辦」。

北市府表示，雙城論壇16屆以來在永續、體育、物種保育等各面向成果都看得見，其中一項代表性成果，即是2024年讓陸方鬆綁陸客團的規定，至於為什麼沒看到陸客效益，沈委員該在立院質詢台問問陸委會與中央政府。

北市府表示，民進黨政府執政十年來，兩岸官方交流平台斷到只剩下一個，也就是雙城論壇。現在連雙城論壇都要取消，難道賴清德政府的目標是要讓兩岸之間「溝通掛零、對話掛零」嗎？

北市府指出，多聽見市民心聲、多接觸市政，才會真的認識台北。去年雙城論壇前的民調也顯示，71.3％市民認為「兩岸關係越緊張越需要溝通交流」，64.1％市民支持台北市持續與上海市進行城市交流，市府也會持續為市民全力以赴。

另外北市研考會主委殷瑋中午在網路節目，也被問到相關雙城論壇的題目，他說，「有某位立法委員」公開批評，說雙城論壇不要辦了，沒有效益不要辦了、成為國安破口不要辦了，但他想問，站在台灣人、中華民國國民的立場，去雙城論壇已經至今3屆的蔣萬安市長，在認同上，哪裡成為破口？哪裡被滲透？哪一個參加台北上海雙城論壇的人是一個被滲透的點？是破口？沒有發現。

他說，只看到總統府有共諜、只看到國安會有共諜、只看到外交部有共諜、只看到民進黨黨中央有共諜而已。

雙城論壇 沈伯洋 國安 2026九合一選舉 台北市選舉

延伸閱讀

正式徵召沈伯洋戰台北…賴總統大讚：三度空間治理能力 北市長不二人選

沈伯洋：選北市長中國議題該談就談 和市政議題不衝突

沈伯洋將代表民進黨參選台北市長 蔣萬安：我每天專注在市政上

觀察站／沈伯洋「改頭換面」 能困住萬安旋風？

相關新聞

藍營徵召彰化縣長參選人後遺症浮現 溪湖鎮長主動澄清籲理性

國民黨徵召彰化縣長參選人的後遺症浮現，溪湖鎮流傳通訊軟體貼文，聲稱謝家沒支持溪湖子弟洪榮章參選縣長，溪湖人不要支持謝家推出的下屆鎮長參選人陳貞妃，改為全力支持鎮長柯炳樺。柯炳樺今公開回應，勿以尖銳言語挑起鄉親之間的對立。

沒效益？沈伯洋當選停辦雙城論壇 北市府反擊：沒效益應問中央

立委沈伯洋昨獲徵召參選台北市長，上午接受電台POP撞新聞黃暐瀚專訪時，針對台北上海雙城論壇，認為沒有效益的事情就不要辦；對此，北市府反擊，舉其中一項代表性成果，即2024年讓陸方鬆綁陸客團的規定，至於為什麼沒看到陸客效益？沈伯洋該在立院質詢台問中央政府。

「他」當地一人 松信高掛沈伯洋看板照

民進黨昨徵召立法委員沈伯洋參選台北市長，綠營松山信義北市議員參選人郭凡率先掛出兩人合體看板，他說，現在民進黨母雞出現，對於新人的他來說無疑是吃了顆定心丸，也象徵選戰即將開打。

解釋獨派色彩 沈伯洋：有人要去跟中國勾勾纏 破壞現狀才是不穩定因素

民進黨昨徵召立委沈伯洋參選台北市長，不過外界也擔心沈過去獨派立場鮮明，恐導致外溢效應，沈表示，所謂獨派指的就是台灣現在是一個主權獨立的國家，如果有人要去跟中國勾勾纏，破壞這現狀，才是造成不穩定的因素。

陳世軒等人抨擊民進黨新北議員提案普發現金是詐騙 要求蘇巧慧表態

台灣民眾黨新北市議員陳世軒、板橋區參選人林子宇、中和區參選人陳怡君，上午召開記者會抨擊民進黨市議員去年提案建請市政府普發4.6萬元，根本就像詐騙集團，並向蘇巧慧喊話：如果支持這項提案就應該納入競選政見。

李四川辦公室批抄襲敬老卡政見 蘇巧慧辦公室：感謝李跟進

新北市藍綠針對敬老卡政見交鋒。李四川競選辦公室今指出，蘇巧慧今日受訪時偷偷改口，要讓敬老卡「嘛會當買物仔」(可以買東西)，直接打臉自己過去的政見文宣，「歡迎蘇巧慧抄李四川政見，但不要偷偷抄，請註明版權」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。