李四川辦公室批抄襲敬老卡政見 蘇巧慧辦公室：感謝李跟進

新北市藍綠針對敬老卡政見交鋒。李四川競選辦公室今指出，蘇巧慧今日受訪時偷偷改口，要讓敬老卡「嘛會當買物仔」(可以買東西)，直接打臉自己過去的政見文宣，「歡迎蘇巧慧抄李四川政見，但不要偷偷抄，請註明版權」。

李四川競選辦公室指出，李四川昨天提出敬老卡其中300點悠遊卡化，可用於就醫回診、藥品保健品、長者必需品等費用，引發基層民眾好評，但蘇巧慧過去的官方臉書文宣中，只有一味加碼敬老卡點數，無法解決使用限制多、點數剩餘的根本問題，更未提過敬老卡可用於相關費用，「李蘇政策對比，就是300點比0點」。

李四川競選辦公室表示，蘇巧慧今日受訪時偷偷改口，加入一句要讓敬老卡「嘛會當買物仔」(可以買東西)，想要偷偷跟進李四川的政見，代表蘇巧慧自知原有政策的不足。

但很遺憾，蘇巧慧雖然偷偷改口，對於點數具體如何擴大使用，至今仍然含糊其辭，請蘇巧慧說清楚，「你是否要跟進李四川政見？還是你仍認為0點大於300點？」請蘇巧慧勇於承認、誠實面對市民，不要說了一次謊，卻要用一百次謊來圓。

蘇巧慧競辦發言人馬亨亨．夷將說，蘇巧慧在二月提出敬老卡提升到一千點，不會每月歸零、擴大使用功能，並且三月起在廣播電台播出廣告「可以坐公車、也可以買物仔」，事實證明，感謝李四川五月跟進蘇巧慧二月的政見。

馬亨亨．夷將表示，事情很簡單，不用政治口水，支持敬老卡1000點擴大使用，就支持蘇巧慧；支持只有300點擴大使用，就支持李四川，「相信長輩們都很聰明，會選蘇巧慧。」